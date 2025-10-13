'Россия похитила 19 тыс. украинских детей': Зеленский поблагодарил Трампа и первую леди США за внимание к этому вопросу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия похитила около 19 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий. По его словам, это одна из самых болезненных тем войны, поскольку часть детей была не только депортирована в страну-агрессора, но и погибла в результате боевых действий.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News, подчеркнув, что сейчас удалось вернуть 1600 детей домой. Для этого Украина реализует программу Bring Kids Back, к которой уже присоединились 40 стран.

"Вам известно, что это очень сложный вопрос. Действительно, такое огромное количество было украдено. Это трагедия, но я должен сказать это: такое большое количество детей было убито на временно оккупированных территориях. Поскольку во время войны очень много жертв, очень много потерь, очень много. Что мы знаем, на сегодня, потому что мы не можем контролировать все. Но минимум, что мы знаем, что 19 тысяч, около 19 тысяч, может больше, но 19 тысяч, как мы понимаем, были похищены Россией. 19 тысяч детей. Потом 1600 мы уже вернули в Украину", – сказал президент.

Международная коалиция помогает возвращать детей

Зеленский отметил, что возвращение детей стало общей задачей многих государств и международных организаций. К процессу активно подключился Катар, который, по словам президента, давил на Россию для возвращения детей, а также США, в частности президент Дональд Трамп и его жена Мелания.

"У нас есть программа Bring Kids Back. У нас 40 стран, которые присоединились к коалиции, чтобы помочь вернуть детей. И я благодарен всем странам. И я благодарен Соединенным Штатам. И мы благодарны другим участникам. И Катар очень давил на Россию и вернул детей обратно. Также я благодарен первой леди США", – заявил украинский лидер.

Роль Мелании Трамп в возвращении украинских детей

Во время интервью журналистка напомнила о том, что Мелания Трамп поддерживает контакт с российской стороной, чтобы способствовать возвращению украинских детей. Ведь на днях первая леди США сообщила об открытой линии связи с Владимиром Путиным, благодаря чему уже удалось вернуть восемь детей.

Зеленский неоднократно выразил благодарность президенту Трампу и первой леди за личное внимание к теме похищенных украинских детей. Он отметил, что возвращение всех детей – чрезвычайно сложная задача, которая требует международного взаимодействия.

Президент также вспомнил о встрече его жены, Елены Зеленской, с Меланией Трамп во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда, по его словам, стороны обсудили вопрос возвращения похищенных украинских детей.

"Прежде всего первая леди Соединенных Штатов ... Это был большой шаг, по моему мнению, когда во время Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке состоялась встреча между первой леди США и первой леди Украины, моей женой. И мы говорили как раз об этом с президентом Трампом. Они говорили о наших детях, о том, что мы должны сделать, как привлечь Соединенные Штаты к этому процессу. Знаете, президентов, первых леди стран никогда не будет достаточно, чтобы решить эту деликатную тему, потому что вернуть тысячи детей – нет ни одного человека, который мог бы сделать это самостоятельно. Поэтому, поскольку это огромная задача, но в любом случае я благодарен президенту Трампу. И я благодарен первой леди за контакт с первой леди Украины. И за этот шаг. Поэтому мы будем очень благодарны, если первая леди США будет продолжать эту борьбу. И я понимаю, что у США много вызовов, но дай Бог. Я думаю, что эта тема также будет в поле зрения первой леди и Соединенных Штатов", – заявил Зеленский.

В России находится еще более 19 тысяч детей

По данным правительства Украины, РФ должна вернуть Киеву более 19,5 тыс. детей. На переговорах с РФ в Стамбуле в июне украинская делегация призвала вернуть 339 детей, чьи личности установлены.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на своих пленных оккупантов, что является вне понимания и международного права.

В рамках инициативы Bring Kids Back 38 стран и две организации подписали заявление с призывом к РФ вернуть похищенных несовершеннолетних.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября Украине удалось спасти еще трех юных украинцев с временно оккупированных территорий. Сейчас они проходят оздоровление, им оказывают психологическую поддержку и помогают восстановить документы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!