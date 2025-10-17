'Нужно действовать': республиканцы в Сенате США заявили, что 'пришло время' для рассмотрения санкций против РФ

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что планирует продвинуть на голосование законопроект о введении санкций против России. Документ, который в апреле этого года инициировал республиканец Линдси Грэм, имеет поддержку 84 других законодателей, что практически гарантирует его принятие в Сенате.

Видео дня

Джон Тун, комментируя законопроект, подчеркнул, что время для его рассмотрения "пришло". Его цитирует CBS News.

"Я думаю, что время пришло. Надеюсь, что мы сможем запланировать его рассмотрение", — сказал Тун.

Он уточнил, что встретился с Грэмом для обсуждения законопроекта и что законодатели пытаются уладить технические вопросы, включая порядок его реализации. Речь идет о деталях, которые вызвали обеспокоенность Белого дома.

При этом дальше остается неизвестным, когда именно Сенат США рассмотрит этот законопроект.

Тун сказал, что не хочет устанавливать жесткий срок, отметив лишь, что это будет "скоро". Когда журналисты попросили его уточнить, что означает "скоро", он добавил: "следующие 30 дней".

Сенаторы уже несколько месяцев настаивают на голосовании за законопроект, который будет предусматривать новые экономические санкции, чтобы усилить давление на Россию с целью прекращения войны в Украине. Эта инициатива набрала обороты в конце мая и в начале июня, когда Трамп проявлял все большее разочарование Путиным после того, как Россия усилила атаки на Украину на фоне затягивания мирных переговоров.

Издание напоминает, что Палата представителей остается закрытой во время продолжающегося правительственного шатдауна.

Сенат США продлил шатдаун

15 октября, американские сенаторы в девятый раз отклонили принятый Палатой представителей США законопроект о временных расходах правительства. Это продлило шатдаун, который на тот момент длился уже 15 суток.

Представитель Министерства финансов предупреждал, что двухнедельная приостановка работы федерального правительства может обойтись экономике Соединенных Штатов в 15 миллиардов долларов в неделю из-за потери производства.

Ранее глава Минфина Скотт Бессент также отмечал, что шатдаун начинает "сказываться на экономике США".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему Вашингтон не вводит жестких санкций против РФ, при этом допускает их в будущем. По его словам, Соединенные Штаты играют роль посредника в войне между Украиной и Россией, и если президент Трамп введет санкции против РФ, эта роль исчерпает себя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!