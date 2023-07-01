Мудрый Андрей Пионтковский справедливо заметил, что именно Украина за шиворот втащила Запад обратно в мировую историю. Именно непоколебимость Украины вернула Западу смелость и веру в себя. Это — наша заслуга перед человечеством и Цивилизацией.

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Истинной Победой Запада над мордором будет не просто Победа Украины в этой войне, но и принятие её в НАТО (а заодно — в ЕС). Только такой ход событий станет настоящим крушением путинской россии.

Наш ПДЧ — это война. Ни одна страна НАТО не проходила такой проверки. Задержка с принятием туда Украины стала бы постыдной трусостью Запада, который всё ещё по старинке боится путина, а поскольку это трусость перед, как выяснилось, немощным трусом, то получается уже трусость в квадрате — позор несмываемый.

США пора показать, что именно они стоят сейчас во главе Цивилизации, а не представительница мордора в НАТО по фамилии Венгрия, что не вонючке Орбану решать всё за весь Запад, а именно Соединённым Штатам.

Украине нужна мощь Цивилизации, но и Цивилизации необходима отважная сильная Украина. Вместе — сможем всё. С Божьей помощью всё преодолеем и всё решим. Слава героическим ВСУ, слава великому и удивительному украинскому народу, слава Украине!