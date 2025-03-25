США и Россия готовят совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии: речь может идти о перемирии в Черном море

Во вторник, 25 марта, США и Россия, как ожидается, сделают совместное заявление по итогам прошедших накануне американско-российских переговоров, 24 марта, в Саудовской Аравии. Они могут объявить о прекращении огня в Черном море.

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Украина об итогах переговоров была проинформирована. Об этом сообщает американская телерадиосеть CBS.

Со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, 25 марта США и Россия сделают совместное заявление по соглашению о прекращении огня в Черном море, которое стороны обсуждали накануне. Ожидается, что оно будет обнародовано в 4 часа утра по Вашингтону (10:00 по Киеву), отметили два собеседника CBS.

"Хотя детали заявления не были ясны сразу, отчеты, предоставленные администрации Трампа от технической группы США в Эр-Рияде, казались оптимистичными, сказали источники. Украинские официальные лица также были проинформированы, сообщил один из источников", – говорится в сообщении.

Украинский нардеп Алексей Гончаренко предположил, что "скорее всего, будет объявлено о перемирии в Черном море".

"Здесь самое главное, чтобы в условиях не было только ограничения по ударам по кораблям, но и по портам. Это очень важно", – подчеркнул он.

CBS тем временем указывает, что в состав американской делегации, ведущей переговоры с россиянами, входят высокопоставленный чиновник Государственного департамента США Майкл Антон и старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик.

При этом в CBS добавили, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в воскресенье, 23 марта, заявил в эфире одного из американских телеканалов, что "прекращение огня с воздуха по инфраструктуре" уже якобы вступило в силу, и что произошло это "сразу после разговора" Трампа с Путиным. Теперь же американцы, по его словам, сконцентрировались на достижении остановки огня на море, чтобы создать условия для перемещения зерна, топлива и других товаров.

"И тогда мы поговорим о линии контроля, которая является фактической линией фронта, и это входит в детали механизмов проверки, миротворческой деятельности, замораживания линий там, где они есть. И потом, конечно, более широкий и постоянный мир", — сказал Уолтц.

Между тем, пока в воображении советника Трампа по нацбезопасности Россия уже не наносит ударов по Украине с воздуха, российские ракеты и дроны летят на украинские города и села каждый день. Так, накануне, 24 марта, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки повреждены многоэтажки и школа, пострадали 94 человека, в том числе 23 ребенка. Удар был нанесен в то время, когда проходили переговоры США и РФ.

А в ночь на 25 марта на Запорожье в результате вражеской атаки есть разрушения и пострадавшие. Также россияне попали по предприятию на Полтавщине, там тоже пострадали люди. А в Киевской области из-за вражеской атаки вспыхнули пожары в складских помещениях.

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