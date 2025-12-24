'США хорошо известны параметры': в Кремле высказались о мирном плане и ответили, запланирован ли разговор Трампа и Путина

Москва после поездки спецпосланника Кремля Кирилла Дмитриева в США имеет возможность сформулировать свою позицию. После чего российские делегаты "в дальнейшем продолжат переговоры" по имеющимся каналам.

Об этом заявил пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется.

По его словам, США "хорошо известны главные параметры" позиции России "по украинскому урегулированию". Также в Кремле проинформируют, если поступят предложения о возобновлении диалога между Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В то же время мирный план для Украины из 20 пунктов Песков комментировать не стал.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украине и России удастся заключить мирное соглашение об окончании войны, мобилизационный процесс может быть пересмотрен или скорректирован: речь идет как о возможном смягчении призыва, так и о поэтапной демобилизации части военнослужащих. В то же время проведение выборов и референдума возможно, но технические нюансы здесь под вопросом.

В то же время в России заговорили о "завершении войны" в 2026 году. Соответствующий "прогноз" озвучили во Всероссийском центре исследования общественного мнения (ВЦИОМ), подконтрольном Кремлю.

Как сообщал OBOZ.UA, "Левада-центр" установил, что в декабре 2025 года около половины россиян продолжали внимательно следить за событиями вокруг войны против Украины, при этом все больше респондентов выступают за переход к мирным переговорам. Доля сторонников дипломатического урегулирования достигла двух третей и повторила максимальные показатели года. На этом фоне половина опрошенных не верит, что попытки США добиться мирного соглашения будут успешными.

