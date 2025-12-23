Доля россиян, которые хотят продолжения войны с Украиной, упала до исторического минимума: что показал опрос

В декабре 2025 года около половины россиян продолжали внимательно следить за событиями вокруг войны против Украины, в то же время все больше респондентов выступают за переход к мирным переговорам. Доля сторонников дипломатического урегулирования достигла двух третей и повторила максимальные показатели года. На этом фоне половина опрошенных не верит, что попытки США добиться мирного соглашения будут успешными.

Об этом свидетельствуют результаты общероссийского опроса, проведенного "Левада-Центром". Исследование охватило 1618 респондентов в 50 регионах России.

По данным социологов, в декабре за ситуацией вокруг Украины "очень" или "достаточно" внимательно следили 49% опрошенных, еще 33% делали это без особого внимания, а 18% вообще не интересовались темой. По сравнению с маем 2025 года доля тех, кто не следит за войной, выросла на 8 процентных пунктов, тогда как общий уровень внимания остается стабильным в течение последних четырех месяцев.

Уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине остается высоким и составляет 73%, однако демонстрирует постепенное снижение – минус 7 пунктов с мая. В то же время доля тех, кто не поддерживает войну, выросла до 18%. Самую высокую поддержку армии фиксируют среди мужчин, людей старшего возраста, жителей малых и средних городов, а также среди тех, кто одобряет деятельность Владимира Путина и доверяет телевидению как источнику информации.

Параллельно с этим в российском обществе усиливается запрос на мирные переговоры. В декабре 66% респондентов считают, что сейчас следует переходить к переговорному процессу – это один из самых высоких показателей за весь период наблюдений. Доля сторонников продолжения боевых действий снизилась до 25%, что стало минимальным значением за время исследований "Левада-Центра".

Идею мирных переговоров чаще поддерживают женщины, более молодые респонденты, жители сел и те, кто критически оценивает ситуацию в стране и деятельность действующей власти. Зато за продолжение войны чаще выступают мужчины, люди старшего возраста, жители Москвы и те, кто считает, что Россия движется "в правильном направлении".

Отдельно социологи зафиксировали скепсис относительно посреднической роли США. Половина опрошенных – 51% не верят, что американские усилия по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной будут иметь успех. Только 28% респондентов ожидают положительного результата, чаще всего – среди молодежи и жителей городов среднего размера.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты пытаются блокировать Краматорск и Славянск, превращая города в потенциальные мишени для ударов. На Лиманском направлении продолжаются активные боевые действия, враг использует плохие погодные условия для продвижения вперед.

На Лиманском направлении ситуация остается напряженной. Российские войска пытаются продвинуться в направлении Лимана и Святогорска, используя плохую видимость, дождь и туман, когда дроны украинских войск менее эффективны. Цель противника – блокировать Краматорск и Славянск, чтобы сделать эти города мишенями для своих артиллерийских и ракетных ударов.

