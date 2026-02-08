'Тихий убийца': сколько людей погибло от отравления угарным газом в Украине за выходные

Только за эти выходные, 7 и 8 февраля, в Украине зафиксировано 4 погибших и 25 пострадавших (из них 15 детей) из-за отравления угарным газом. В общем "тихий убийца" вызвал 9 трагических случаев по всей стране.

Среди пострадавших целые семьи с совсем маленькими детьми. Печальную статистику обнародовали в ГСЧС.

"Сегодня утром в селе Жуковцы Киевской области из-за нарушения правил использования генератора пострадали 4 человека. Среди них дети 2024 и 2025 годов рождения", – говорится в сообщении спасателей.

Кроме того, от неисправности печного и газового отопления на Тернопольщине и в Виннице погибли 4 человека (по двое в каждом регионе).

Отмечается, что трагедии произошли преимущественно в сельской местности и охватили 8 областей.

Основные причины – неправильное использование альтернативных источников энергии и отопления:

– Генераторы (5 случаев). Это самая распространенная причина отравлений на днях. Люди продолжают ставить их слишком близко к окнам или даже в помещениях;

– Неисправность печного отопления (2 случая). Трещины в печах, преждевременно закрытые заслонки;

– Неисправность газового оборудования (2 случая).

Накануне, 7 февраля, стало известно о том, что в Белоцерковском районе Киевской области в частном доме обнаружили тела двух женщин. По предварительной информации они погибли в результате отравления угарным газом.

Опасный угарный газ

В Обуховском районе Киевской области молодые супруги отравились угарным газом. Несмотря на усилия медиков мужчина умер, а его жена была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в двух районах Киевской области шесть человек, среди которых трое – дети, отравились угарным газом. Трагические случаи произошли в ночь на 22 января.

