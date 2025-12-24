В России заговорили, что ожидают завершения войны с Украиной в 2026 году

В России заговорили о "завершении войны" в 2026 году. Соответствующий "прогноз" озвучили во Всероссийском центре исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

В полностью подконтрольном Кремлю ведомстве сценарий завершения войны в следующем году назвали "реалистичным", приведя в качестве "аргументов" основные кремлевские нарративы – от "безостановочного наступления" оккупационной армии на фронте – до "истощения сил" Украины и Европы, надежды в Москве возлагают также на президента США Дональда Трампа. С подобным заявлением выступил директор ВЦИОМ по политическим исследованиям центра Михаил Мамонов, его цитирует издание "Агентство".

В России заговорили о завершении войны

Представитель российского ведомства, которое, судя по названию, должно бы было заниматься социологическими исследованиями, но уже давно не имеет с социологией ничего общего, превратившись в еще один инструмент пропаганды Кремля, вдруг "спрогнозировал" завершение войны в 2026-м.

"О прогнозах. Что мы ожидаем в 26-м году? Как мы будем развиваться и какие факторы будут определять политическую ситуацию? Конечно же, ключевой вопрос, ключевая тема, ключевая развилка — это все, что связано со "специальной военной операцией". И большая часть наших прогнозов связана с темой СВО, а именно перспективами завершения нашей спецоперации. В своих прогнозах мы исходим из того, что в 26-м году специальная военная операция завершится, то есть мы воспринимаем этот сценарий как реалистичный, и для этого есть ряд оснований", — заявил Мамонов на итоговой прессконференции, посвященной деятельности ВЦИОМ.

Чиновник с "говорящей фамилией" также озвучил "аргументы", которые, по его мнению, указывают на предстоящее завершение войны. Их он, судя по всему, позаимствовал из кремлевских методичек либо "законспектировал" из бравурных речей российского диктатора Владимира Путина и его окружения.

Так, на скорое завершение войны, по мнению Мамонова, указывают "наступление вооруженных сил Российской Федерации, при этом безостановочное в течение всего 25-го года и даже раньше", "отказ США финансировать Украину и неспособность европейского сообщества заменить Америку в этом процессе", а также "ощущение истощения сил, как в Европе, так и на Украине, и, конечно, сформированный общественный запрос [в России] на завершение специальной военной операции".

Особенно забавно выглядит последний аргумент, как бы предполагающий, что российской власти, десятилетиями плевавшей на "общественный запрос" и мнения россиян с высокой колокольни, вдруг стало не все равно, что думают жители Сызрани или Костромы о том, следовало ли Путину начинать и когда надо заканчивать агрессию против другого государства.

По версии ВЦИОМ, 55% жителей РФ ожидают завершения войны и "достижения поставленных целей" в 2026 году.

Отметился Мамонов также "неожиданным" прогнозом о том, что в случае прекращения боевых действий участвовавшие в них оккупанты вернутся назад в РФ и что тысячи убийц, насильников и мародеров предстоит "реинтегрировать" в общество. Кроме того, он предположил, что Москва наконец может задуматься про "восстановление прифронтовых территорий", которые местами российской армией попросту превращены в безжизненные руины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что доля россиян, которые хотят продолжения войны с Украиной, упала до исторического минимума. По данным опроса "Левада-Центра", в декабре внимательно следить за происходящим на фронте продолжали чуть меньше половины россиян. Две трети опрошенных хотят "дипломатического урегулирования", хотя половина россиян скептически оценивает способность США добиться мирного соглашения.

