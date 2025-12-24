Зеленский объяснил, что будет с мобилизацией в случае мирного соглашения и возможно ли проведение выборов и референдума одновременно

Если Украине и России удастся заключить мирное соглашение об окончании войны, мобилизационный процесс может быть пересмотрен или скорректирован: речь идет как о возможном смягчении призыва, так и о поэтапной демобилизации части военнослужащих. В то же время проведение выборов и референдума возможно, но технические нюансы здесь под вопросом.

Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский. Он раскрыл детали нескольких пунктов проекта соглашения.

15 пункт мирного соглашения

Глава государства подчеркнул, что после достижения согласия относительно будущих территориальных договоренностей и Россия, и Украина должны взять на себя обязательства не пересматривать их путем применения силы.

"То есть это говорит, что территориальные вопросы – только дипломатически".

16 пункт мирного соглашения

"Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности", – заявил президент.

Он подчеркнул, что планируется подписание отдельного морского соглашения и договоренности о доступе, которые будут предусматривать гарантии свободы судоходства и перевозок. В рамках этих договоренностей Кинбурнскую косу на Николаевщине должны демилитаризовать.

17 пункт мирного соглашения

Для урегулирования открытых вопросов планируют сформировать специальный комитет с несколькими направлениями работы. Есть несколько подпунктов:

Подпункт А – предусматривает обмен всех имеющихся военнопленных, в том числе осужденных российской системой с 2014 года, по формуле "всех на всех".

Подпункт В – касается возвращения всех незаконно удерживаемых гражданских, заложников, детей и политических заключенных.

Подпункт С – предусматривает комплексные меры для преодоления последствий конфликта и уменьшения страданий его жертв.

"Нам важно, чтобы были именно такие пункты по обмену всех на всех и возвращение всех наших гражданских, детей и политических заключенных", – объяснил украинский лидер.

18 пункт мирного соглашения

По словам Зеленского, после подписания соглашения Украина должна как можно быстрее провести выборы, это пожелание партнеров

"То есть в определенный момент после подписания соглашения или в процессе реализации соглашения Верховная Рада Украины будет способна проголосовать дату выборов президента Украины. Например, мы подписали – и можно делать президентские выборы. Мы не видим в этом проблемы. Если речь идет о том, что кому-то очень хочется выборов в Украине и что это дает какую-то надежду, что можно достичь политикой того, чего они не достигли войной, то они это проталкивают. Но это не значит, что украинский народ именно так это будет воспринимать", – подчеркнул он.

Президент добавил, что Украина способна организовать выборы и провести их способом, который будет отвечать интересам демократического государства. По его словам, у международных партнеров не должно возникать никаких сомнений относительно нашей страны, поэтому к этому процессу подходят с максимальной ответственностью и с обязательным учетом условий безопасности.

"Сложнее с другим. Например, нам нужно особое положение, пока отходят, не отходят, пока завершается... Мобилизацию можно трансформировать или не делать в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а, может, делать частично и частично демобилизовать людей. Но самое главное – не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции. Это очень опасно. Поэтому если мы говорим о выборах президента, это одно дело. Выборы парламента и местные – это другое дело, и просто так это не организуешь – есть конституционные ограничения по парламенту, а по местным выборам – это совсем другой масштаб участия в выборах, и не права голосовать, а права быть избранными", – отметил глава государства.

Он отметил, что речь идет об особом порядке действий, который возможен только после отмены ограничений военного положения. Даже в случае подписания соглашения военное положение не может быть прекращено сразу – это может длиться несколько месяцев или полгода. В то же время в договоренностях может быть зафиксировано положение о проведении выборов в максимально сжатые сроки после подписания.

В этих условиях парламент должен наработать и принять решение, по которому при наличии надлежащих условий безопасности и соблюдении демократических стандартов проводятся президентские выборы в сокращенный срок, например в пределах 60 или 90 дней. Для проведения референдума также необходимо прекращение огня. После полной отмены военного положения становится возможным одновременное проведение парламентских и местных выборов, а окончательные параметры этого процесса должны определить народные депутаты Украины.

На вопрос журналистов, возможно ли проведение референдума и выборов президента одновременно Зеленский ответил одобрительно:

"Думаю, да. Я не могу сейчас сказать именно технически. Если мы подписываем соглашение, и если идет референдум... Мы его подписываем, и потом оно пошло на референдум. То есть даже если я его подписал как президент, а оно пошло на референдум, то решение референдума будет выше моей подписи".

Что касается дальнейших действий, то, по словам главы государства, пока существует только проект соглашения. Сначала речь шла о версии из 28 пунктов, которые американская сторона обсуждала как с российской стороной, так и с Украиной. Впоследствии формат был изменен и постепенно сведен к плану из 20 пунктов, сформулированных в соответствии с позициями, которые озвучивали Соединенные Штаты и Украина.

"И как мы договорились, они это так будут показывать "русским". Потому что надо еще согласовать с американцами, что они такую версию будут им показывать. То есть у них есть свои взгляды, абсолютно понятно. На сегодня это так. Фидбек "русских" будем знать. Мы не пришли к консенсусу с американской стороной по территории Донецкой области и по ЗАЭС. Но значительно сблизили большинство позиций. В принципе, весь остальной консенсус в этом договоре у нас с ними найден", – резюмировал президент.

