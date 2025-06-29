США готовят Ирану предложение обменять ядерную программу на деньги – CNN

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обсуждала и продолжает обсуждать с высшим руководством Ирана возможность получения до 30 миллиардов долларов для развития гражданской ядерной программы производства энергии в обмен на отказ от военной ядерной программы страны. Причем это не единственное предложение, которое Вашингтон предоставляет Тегерану.

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Как отмечает CNN, ссылаясь на знакомые с ходом переговоров источники, среди других предложений – ослабление санкций, размораживание заблокированных за рубежом денег Ирана и другие. Разные люди предлагают много идей, и "многие из них пытаются быть креативными", цитирует вещатель свои источники.

Представители администрации Трампа утверждают, что все предложения являются предварительными и развиваются, не подлежит обсуждению только одно требование – отказ Тегерана от обогащения урана.

Источники вещателя утверждают, что указанные переговоры начались задолго до начала горячей фазы конфликта Ирана и Израиля, продолжались "даже несмотря на шквал военных ударов в Иране и Израиле", а последний раунд переговоров состоялся на этой неделе, то есть уже после заключения соглашения о прекращении огня.

Есть ли какие-то результаты переговоров, выражал ли Тегеран заинтересованность предложениями, источники вещателя не рассказали.

Среди обсуждаемых условий – инвестиции в размере от 20 до 30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу (но без обогащения урана), которая будет использоваться для гражданских энергетических целей.

"Причем деньги не будут поступать непосредственно от США, которые предпочитают, чтобы оплачивали счета их арабские партнеры", – сообщает CNN и цитирует свой источник, который подчеркнул, что "кто-то другой должен заплатить за создание ядерной программы, мы не возьмем на себя такое обязательство".

Другое из предложений – размораживание шести миллиардов долларов Тегерана, которые сейчас обездвижены на иностранных банковских счетах. Также Ирану предложили (уже на прошлой неделе) восстановление ядерного объекта в Фордоу силами союзников США в Персидском заливе.

Предложения и условия США предоставляют Ирану через региональных посредников, прежде всего Катар.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран решил запретить генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси доступ к своим ядерным объектам и приказал убрать оттуда камеры наблюдения. Власти страны утверждают, что Тегеран обнаружил получение правительством Израиля "конфиденциальных данных об объектах".

Между прочим, вчера Иран признал, что его ядерная инфраструктура получила значительные повреждения в результате американских авиаударов, которые были осуществлены в течение последних выходных. Это заявление прозвучало на фоне волны противоречивых оценок относительно ущерба, нанесенного ударами США и Израиля во время 12-дневной войны.

Напомним, 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана, среди которых – крупнейший и самый защищенный Фордо. После этого американские топ-чиновники во главе с Трампом заявили о полном уничтожении иранской ядерной программы, а президент США еще и пригрозил Тегерану уничтожить идругие ядерные объекты в случае, если тот не согласится на прекращение огня.

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