Стармер не участвовал в разговоре Зеленского с лидерами ЕС перед переговорами в США: какая причина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отсутствовал на телефонной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы. В ходе разговора Британию представлял советник главы правительства по национальной безопасности.

Видео дня

Причиной отсутствия Стармера называют "нехватку времени". Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Стармер не нашел времени поговорить с Зеленским

Великобританию на этом телефонном разговоре представлял советник Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. На Даунинг-стрит заявили, что участие Стармера в этой встрече не было запланировано. Также там отметили, что Пауэлл регулярно присоединяется к подобным переговорам, представляя интересы Великобритании.

В канцелярии премьер-министра добавили, что в телефонном разговоре также участвовали другие европейские советники по национальной безопасности. Источники на Даунинг-стрит подчеркнули, что Стармер регулярно общается с Зеленским и другими мировыми лидерами, но не смог присутствовать конкретно на этой встрече из-за "нехватки времени".

Кроме того, источники на Даунинг-стрит добавили, что накануне Стармер разговаривал с лидерами Франции, Германии и Италии, а также он участвует в "постоянной дипломатии" в рамках усилий по прекращению войны в Украине.

Напомним, накануне Зеленский провел разговор с представителями Трампа Уиткоффом и Кушнером. К разговору присоединились также секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп подтвердил встречу с Зеленским в воскресенье. О том, что она состоится именно в этот день в резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде, ранее сообщали СМИ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!