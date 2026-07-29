США демонстративно покинули заседание Совбеза ООН во время выступления представителя Франции: что произошло

Делегация США покинула экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное российско-украинской войне. Американские дипломаты устроили демарш прямо во время выступления посла Франции Жерома Боннафона.

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Причиной демарша стали жесткие комментарии французской стороны, сравнившей голосование Вашингтона по вопросам прав человека с позицией авторитарных государств. Об этом сообщает BBC.

Причина конфликта

Дипломатическое противостояние между союзниками началось на прошлой неделе. США вместе с Россией и Северной Кореей проголосовали против продления полномочий Волкера Тюрка на посту Верховного комиссара ООН по правам человека.

Несмотря на это, Тюрк был переизбран на второй срок, ведь его кандидатуру поддержали 144 государства, 10 выступили против и 13 воздержались. В ходе своего первого срока Тюрк неоднократно критиковал войну России в Украине и военные действия Израиля в секторе Газа.

Обмен резкими заявлениями

После голосования французская миссия при ООН опубликовала критический пост в соцсети X, заявив, что США перестали быть "маяком прав человека" и фактически встали в один ряд с Москвой и Пхеньяном.

Французский посол Жером Боннафон назвал Волкера Тюрка "голосом совести", продемонстрировавшим строгость и беспристрастность. В ответ американская сторона выступила с симетричной критикой.

Посол США Майк Уолц обвинил Париж в поддержке главы правозащитной структуры, которая "читает лекции" демократиям и одновременно "заигрывает с худшими угнетателями мира".

Посол США Джефф Бартос назвал повторное назначение Тюрка результатом "закулисных сделок и процедурных нарушений", предупредив, что Вашингтон немедленно пересмотрит свое участие, вовлеченность и финансирование структур ООН.

Угроза продолжения демаршей

Представители США подчеркнули, что подобные акции не будут разовыми. Посол США Дэн Негреа заявил, что американская делегация намерена покидать заседания до тех пор, пока Франция "не откажется от своей высокомерной и неуважительной риторики".

В самой ООН ситуацию комментируют сдержанно. Заместитель пресс-секретаря организации Фархан Хак отказался давать оценку демарша американцев, лишь отметив, что ООН рассчитывает на уважение всех государств-членов к принятым решениям.

Этот демарш стал очередным проявлением растущей напряженности между Вашингтоном и Организацией Объединенных Наций на фоне политики администрации Трампа по сокращению финансирования и выходу из международных структур.

Напомним, в ООН подтвердили, что июнь 2026 года стал самым смертоносным для гражданского населения Украины месяцем за всё время полномасштабной войны. За первый месяц лета Россия убила не менее 265 мирных жителей Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина призвала членов Совета Безопасности ООН "прекратить паралич" в отношении российской агрессии и безотлагательно вынести на рассмотрение проект резолюции о немедленном прекращении огня. Такой шаг станет четким сигналом поддержки справедливого и прочного мира.

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