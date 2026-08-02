В США продолжается обсуждение возможной передачи Украине технологий Patriot: в Конгрессе раскрыли подробности

США и Украина продолжают переговоры о возможной передаче технологий производства систем Patriot. В Конгрессе США призвали администрацию президента и Пентагон как можно скорее принять решение, подчеркнув, что это имеет важное значение для защиты Украины.

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Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире CBS. Конгрессмен отметил, что переговоры о расширении доступа Украины к технологиям Patriot продолжаются, а этот вопрос остается одним из ключевых в сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном.

Переговоры продолжаются

Во время эфира Тернера спросили, разрешат ли США Украине лицензировать производство ракет-перехватчиков Patriot. Вопрос прозвучал после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что передача таких технологий является сложным вопросом.

Конгрессмен пояснил, что слова президента касались одновременно и крылатых ракет "Томагавк", и систем "Пэтриот", поэтому их не стоит рассматривать в отрыве от общего контекста переговоров.

По словам Тернера, ситуация с Patriot сложнее, ведь речь идет об оборонном вооружении, тогда как Tomahawk относятся к наступательным системам.

"Я действительно считаю, что ведутся переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей доступа к технологии Patriot, чтобы иметь возможность наладить производство и получить оборонные технологии. Это будет очень важно как для союзников, так и для Украины", – заявил он.

Призыв к ускорению

Майк Тернер подчеркнул, что современные оборонные технологии должны распространяться так же, как и ракетные. Он отметил, что США обладают самыми современными разработками, которые нужны союзникам.

Конгрессмен также положительно оценил инициативу президента рассмотреть возможность лицензирования производства таких систем. По его мнению, это отвечает интересам Украины, партнеров по НАТО и самих Соединенных Штатов.

Отдельно Тернер призвал президента США и Пентагон действовать как можно быстрее. Он подчеркнул, что Россия каждую ночь наносит ракетные удары по украинским городам, а жертвами атак становятся мирные жители.

Ранее Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне в конце июля заявил о готовности разрешить Украине производить ракеты-перехватчики Patriot по лицензии.

Впрочем, уже через несколько дней во время заседания правительства в Кэмп-Дэвиде он отметил, что окончательного решения пока нет. По словам президента США, Вашингтон должен "очень осторожно относиться к передаче секретов этого оружия".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявил о готовности рассмотреть возможность лицензионного производства ракет-перехватчиков Patriot в Украине.

Также сообщалось, что Варшава рассмотрит вопрос о передаче Украине ракет для систем Patriot в течение ближайших 100 дней. Этот период может стать решающим для хода войны, а польские власти сделают все возможное, чтобы помочь Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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