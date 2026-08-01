"Ракеты для "Патриотов" в мире есть": Зеленский призвал "каждого лидера и каждую страну" отреагировать на российские удары по Украине. Видео

В ночь на 1 августа российские агрессоры выпустили по Украине 35 ракет, из которых 27 были баллистическими. Украинским защитникам удалось сбить лишь одну баллистическую ракету – из-за отсутствия боеприпасов, в частности, ракет для Patriot. Именно поэтому президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров передать Украине ракеты для систем Patriot.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что "Патриоты" должны защищать людей, а не лежать на складах. Об этом Владимир Зеленский говорил в конце субботы, 1 августа.

Что сказал президент

"Единственная сильная реакция мира – она справедливая, – реакция, которая действительно достигает цели и помогает людям, – это дополнительная поддержка для нас в Украине, для наших людей, для нашего государства. Ракеты для "Патриотов" в мире есть, важно, чтобы партнеры приняли это политическое решение – решение о передаче необходимых комплектов. Соединенные Штаты Америки знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно. Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах. И каждый день отсутствия такой важной помощи – это возможность для России убивать людей", – сказал президент.

Глава государства добавил, что на агрессию Кремля "также нужно реагировать дополнительными и реальными санкциями".

"Каждое юридическое лицо, каждое физическое лицо, которые помогают предприятиям в России производить баллистическое оружие – пусковые установки, ракеты, – поставляют компоненты, всё остальное, что им необходимо, – все должны быть под санкциями, и не только нашими, но и наших партнеров – до сих пор есть пробелы в юрисдикциях G7. Нужно, чтобы наши дипломаты над этим поработали", – отметил Владимир Зеленский.

Отдельно президент остановился на топливном направлении. Украина работает над этим, но нужно, чтобы "все, что помогает сейчас России восстанавливать нефтепереработку, было гарантированно остановлено". По словам Владимира Зеленского, соответствующее "глобальное совещание" с украинскими послами состоится "в ближайшее время".

"Нужны реальные результаты по каждому направлению – оружие для Украины, санкции против России", – сказал он.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов. Известно о девяти погибших, по меньшей мере 33 человека получили ранения, среди них – четверо детей.

По словам министра внутренних дел Ивана Выговского, наибольшие разрушения зафиксированы в Дарницком и Соломенском районах. Там повреждены около 20 домов, магазины, учебное заведение, уничтожены десятки автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущая ракетная атака произошла сутками ранее, в ночь на четверг, 30 июля. В тот день Россия также нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!