'Сроки строительства защиты энергообъектов должны быть соблюдены': Зеленский намекнул на кадровые решения

Как известно, в Украине ведется строительство специальных объектов энергобезопасности – сооружений для защиты от российских ударов по энергетической инфраструктуре страны. Исполнительным властям сообщили о конкретных сроках завершения строительства защитных сооружений. Если сроки строительства не будут соблюдены, государственных чиновников ждет увольнение.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время последнего обращения к стране. Он отметил, что именно выполнение робот в срок и будет "критерием для кадровых вопросов".

"На уровне всего государства мы работаем над защитой энергообъектов. Все сроки по конкретным объектам, которые озвучиваются сейчас на совещаниях, должны соблюдаться. Это будет критерий и для некоторых кадровых вопросов", – заявил Зеленский.

Президент также добавил, что в большинстве регионов страны есть значительные возможности для создания новой генерации. Работу по развитию новой, децентрализованной энергосети уже начинают.

"Уже есть кредитные и грантовые программы, есть разные формы поддержки от наших партнеров – большинство громад могут найти для себя такие варианты, чтобы обеспечить людей большими энергетическими возможностями", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина зимой будет использовать средства защиты энергосистемы, которые еще не применял никто в мире. Энергетики не раскрывают подробности в целях безопасности, но отмечают, что речь идет как о противоракетной обороне, так и об использовании инженерных сооружений.

Позже в "Укрэнерго" отметили, что уже достраивают саркофаги для трансформаторов большой мощности. Цель – защитить их от российских ракет Х-101. И это только часть трехуровневой системы защиты энергетической инфраструктуры.

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