'Уже есть четкие детали': Зеленский проанонсировал новые программы для помощи украинцам во время дефицита электричества

Правительство Украины готовит новые программы для помощи украинцам во время дефицита электроэнергии. Также готовятся программы по стабилизации в стране мобильной связи.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что уже провел соответствующие совещания с чиновниками.

"Уже есть четкие детали новых решений для украинцев – новых программ, которые помогут людям в это время дефицита электричества, а также по стабилизации мобильной связи. Сейчас требуется максимум возможностей обеспечить генерацию – создание новой децентрализованной генерации, и под это будет финансовый ресурс. В ближайшее время чиновники представят всю конкретику", – пообещал президент.

Интересно, что в новостной ленте правительства словосочетание "децентрализованная генерация" появилось одновременно со словами Зеленского. Раньше Кабмин такие слова вместе не использовал.

Первое упоминание появилось в сообщении о встрече ремьера Дениса Шмыгаля с главой Генассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом. А именно: глава украинского правительства рассказал представителю ООН "о потребностях Украины в оборудовании для восстановления и развития децентрализованной энергетической системы".

Такое же упоминание есть в сообщении о визите в США министра энергетики Украины Германа Галущенко. Там он встретился с координатором группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины Джеффри Пайеттом.

"Также обсуждалась возможность привлечения экспертной поддержки американских специалистов по построению модели устойчивой системы с распределенной генерацией", - отметили в правительстве.

Более того: "Галущенко ознакомил Джеффри Пайетта с рядом решений правительства Украины для упрощения регуляторных процедур и стимулирования установления домохозяйствами и бизнесом дополнительных мощностей генерации, в частности солнечных электростанций".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине действуют жесткие графики отключений. В целом, жесткие графики действуют в Днепре, а также в Киеве и Киевской области. При этом в некоторых регионах свет отключают всего на 2 часа подряд – более подробно об этом.

Пока режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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