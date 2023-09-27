Впервые в мире: Украина готовится защищать свою энергосистему новыми методами

Украина зимой использует способы защиты энергосистемы, которые еще не применял никто в мире. Энергетики не раскрывают подробности в целях безопасности, но признают, что речь идет как о противоракетной обороне, так и об использовании инженерных сооружений.

Об этом заявил глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время форума Forbes "Энергия бизнеса". По его словам, для защиты энергообъектов Украины от очередных атак со стороны страны-террористки России "Укрэнерго" постоянно находится в координации с членами правительства и Генштабом ВСУ.

"Мы в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ есть несколько видов защиты и подстанции "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексную защиту, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита – ПВО, так это и пассивная защита – инженерные укрепления", – сказал Кудрицкий.

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Глава "Укрэнерго" также добавил, что отключений электроэнергии не планируется. Но все будет зависеть от ситуации.

"Сейчас не планируем, все будет зависеть от возможных обстрелов, будут ли перерывы в энергоснабжении зимой, или не будет. Если обстрелов нет – мы отключений не планируем, поскольку спрогнозировать обстрелы невозможно, куда попадут (оккупанты – Ред.) тогда будем действовать по ситуации", – объяснил глава компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава министерства обороны Украины Рустем Умеров сказал, что перед зимой российские террористические войска, вероятно, сосредоточатся на ракетных ударах по критической инфраструктуре нашего государства. Однако он отметил, что Украина будет отвечать на российский террор.

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