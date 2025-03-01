Сражайся, если тебе стреляют в ухо, но не с Путиным: что не так с 'миролюбивостью' Трампа

Накануне, 28 февраля, мир ошеломленно наблюдал за невиданным в истории явлением: президент самой могущественной страны в мире Дональд Трамп в Белом доме отчитывал главу страны-союзника Владимира Зеленского за якобы "неблагодарность" и "нежелание прекратить войну". По словам президента США, глава Украинского государства "не хочет мира", в отличие от российского диктатора Владимира Путина, и должен немедленно прекратить борьбу с агрессором, фактически капитулировав перед Россией.

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Однако еще несколько месяцев назад "голубь мира" Трамп, ныне рассказывающий о своем миролюбии, требовал "сражаться, сражаться и сражаться", когда на него было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. OBOZ.UA решил напомнить о том, как радикально изменилась позиция американского президента, когда угроза нависла не над ним.

"Сражаться, сражаться, сражаться": как Трамп обыграл покушение на себя

13 июля 2024 года, когда бывший президент США Дональд Трамп выступал перед своими сторонниками на предвыборном митинге в штате Пенсильвания, на него было совершено покушение. Выстрел из полуавтоматического оружия в будущего 47-го президента США произвел 20-летний житель этого же штата Томас Мэтью Крукс, открывший огонь с крыши невысокого сооружения вблизи места проведения митинга.

Тогда погиб один из митингующих, а стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы, охранявшие кандидата в президенты. Сам же Трамп отделался царапиной (пуля по касательной задела его ухо), также это аргумент, в значительной степени повлиявший на то, что он в конце концов таки оказался в кресле президента США.

Сразу после покушения Трамп с окровавленным лицом вскинул вверх сжатую в кулак правую руку и трижды проскандировал "fight, fight, fight" ("cражаться, сражаться, сражаться"), прежде чем его повалили на землю охранники, которые затем увели республиканца в авто.

Ранение, полученное Трампом во время неудачного покушения, никакой угрозы его жизни не несло. Однако усилиями поддерживавших его СМИ, а также благодаря активности сторонников Трампа в соцсетях это покушение (первое с 1981 года, когда в результате покушения ранение получил президент Рональд Рейган) команда действующего главы США использовала максимально эффективно. А удачно выхваченный одним из фотографов момент разлетелся на плакатах и картинках, иллюстрируя несокрушимость и способность Трампа к борьбе за интересы Америки.

И неудивительно, ведь это фото отлично укладывалось в главный месседж кампании Трампа: Make America Great Again. А кто же еще способен сделать Америку "опять великой", как не человек, готовый продолжать борьбу, даже подвергая риску собственную жизнь?

"Метаморфозы" Трампа: он требует от Зеленского "прекратить сражаться"

Чуть больше чем через месяц после инаугурации новый хозяин Белого дома снова употребил слова "fight, fight, fight", которые помогли ему занять кресло в Овальном кабинете. Правда, с кардинально иным посылом. В этот раз он сказал их, когда набросился на президента страны-союзника Украины, которая, в отличие от самого Трампа, действительно борется на грани жизни и смерти в течение 11-летней войны с Россией, три последних года из которых она идет в полномасштабном формате.

Оказывается, "fight, fight, fight" может себе позволить только Трамп – в случае, когда в него пытается попасть неумелый стрелок. Стране же, борющейся за свою независимость, суверенитет, территориальную целостность и в конце концов выживание, он в таком праве отказывает.

Во время встречи, переросшей в настоящий спор на повышенных тонах, Зеленский пытался донести до Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, потому что он неоднократно уже нарушал все достигнутые договоренности, в том числе и о прекращении огня, и что Украина нуждается в помощи от своего крупнейшего партнера, США, а также в реальных гарантиях безопасности, кроме призрачных заверений Трампа в том, что "Путин хочет мира", что "он не нарушит договоренностей" и что "лучшей гарантией" для Украины является сам Трамп.

В ответ Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности и в "нежелании остановить войну".

После скандального разговора с Зеленским президент США выступил с заявлением, чтобы обсудить "реальный мир, основанный на готовности Киева и Москвы прекратить боевые действия и кровопролитие". Однако при встрече он якобы убедился, что Зеленский "не заинтересован в этом", а приехал якобы для того, чтобы снова получить поддержку США.

"Мы не ищем кого-то, кто подпишется как сильная власть, а потом не заключит мир, потому что чувствует себя слишком смелым. И вот что я видел. Я ищу мира", – сказал Трамп.

Также Трамп обвинил Зеленского в "желании играть в игры". Мол, все, чего хочет президент Украины, – это "fight, fight, fight", а это противоречит стремлениям самого Трампа.

"Он должен сказать: "Я хочу мира". Ему не следует стоять там и говорить, мол, Путин то, Путин се. Весь этот негатив. Он должен сказать: "Я хочу заключить мир. Я не хочу больше воевать", – заявил новый президент США, намекнув, что Штаты полностью остановят помощь Украине, если Киев не согласится на ультиматумы, которые теперь, кроме Москвы, выдвигает еще и Вашингтон.

"Я хочу прекращения огня сейчас. Он сказал: "О, я не хочу прекращения огня". Ну вдруг он становится большой шишкой, потому что США на его стороне. Либо мы прекратим это, либо позволим ему бороться", – добавил Трамп.

Он также недвусмысленно пригрозил Украине: мол, если Киев решит продолжать защищаться от российской агрессии, это "не будет хорошо для него".

Следовательно, вырисовывается максимально простая философия команды, которая пришла к власти в США. Президент самой мощной страны в мире может "бороться" исключительно с неумелыми стрелками-одиночками или невольно от них зависящими союзниками. Когда же речь заходит о реальном противнике, ядерном государстве вроде России, глава которого сумел с помощью лести, обещаний финансовой выгоды и перспектив "разделить мир" на двоих заставить главу США "забыть" о необходимости отстаивать мировой порядок и заботиться о национальных интересах Америки, закрыть глаза на свои многочисленные преступления, – от "непримиримости" и готовности "бороться" не остается и следа.

Вместо них проступает липкий привкус предательства ключевых ценностей современного мира, осуществленного теми, кто добровольно задекларировал своей миссией их защиту.

Напомним, накануне, 28 февраля, Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и что Украина нуждается в гарантиях того, что, собравшись с силами, Россия не нападет снова. Впоследствии звучали даже претензии по поводу "неуважения", которое якобы проявлялось в том, что Зеленский "закатывал глаза и пожимал плечами".

OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

После этого украинская команда покинула Белый дом. Трамп заявил, что Зеленский "не готов к переговорам", а также что "он может вернуться, когда будет готов к миру". Украинский президент после встречи с Трампом поговорил с Макроном и Рютте, а затем дал интервью Fox News, в котором подчеркнул роль США в том, что Украина смогла выстоять, и объяснил, почему важны гарантии безопасности.

Однако в Белом доме продолжают настаивать, что Зеленский должен извиниться за "впустую потраченное время" и "фиаско", в которое он якобы превратил встречу с Трампом и Вэнсом.

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