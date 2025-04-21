'Спросите у хуситов': Трамп поддержал Хегсета на фоне очередного скандала с Signal

Президент США Дональд Трамп встал на защиту своего министра обороны Пита Хегсета, который снова стал объектом критики из-за нового скандала с секретными данными в чате Signal. По словам американского лидера, глава Пентагона "прекрасно справляется со своей работой".

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Это происходит несмотря на то, что Хегсет подвергается нападениям со стороны "недовольных сотрудников" – он находится под давлением увольнений и расследования утечек информации. Об этом Трамп сказал журналистам в понедельник, 21 апреля, передает Bloomberg.

"Спросите у хуситов, сколько там проблем", – заявил он, имея в виду военные атаки США на боевиков-хуситов в Йемене.

Эта поддержка со стороны Трампа прозвучала после того, как Джон Уллиот, который подал в отставку на прошлой неделе после непродолжительного пребывания на должности спикера Пентагона, заявил, что в первые месяцы работы второй администрации президента США Пентагон был переполнен "кадровой драмой" и текучкой сотрудников. Он назвал это "полномасштабным крахом", который может стоить министру обороны его работы.

Хегсет же заявил, что эта история "не имеет значения", потому что она основана на "анонимной клевете от недовольных бывших сотрудников по поводу старых событий". Он также выразил уверенность в том, что ему не грозит увольнение.

"Я говорил с президентом, и мы будем продолжать бороться. На одной волне до конца", – сказал он журналистам в Белом доме.

Несмотря на эту публичную поддержку, СМИ уже пишут о том, что команда президента США Дональда Трампа, якобы, начала искать замену Питу Хегсету. В Белом доме позже опровергли эту новость, утверждая, что Трамп "решительно поддерживает" министра обороны.

Напомним: СМИ сообщили, что министр обороны США Пит Хегсет делился секретными планами мартовских ударов по хуситам в Йемене еще через один чат в мессенджере Signal. Среди прочих, в него входили его супруга, брат и личный адвокат.

Сам Хегсет раскритиковал СМИ из-за этих новостей. Возмущенный глава Пентагона заявил, что они "снова и снова распространяют ложь".

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля стало известно о том, что старший советник министра обороны США Пита Хегсета отстранен от должности. Дэна Колдвелла подозревают в причастности к утечке информации из Пентагона.

Впоследствии СМИ сообщили, что из Министерства обороны США устранили уже трех чиновников после скандала с утечкой секретной информации.

Все они – Дэн Колдвелл, Колин Кэрролл и Дарин Сельник – опубликовали совместное заявление после своего отстранения на фоне скандала с чатом в Signal. Экс-чиновники Пентагона выразили глубокое разочарование решением об их увольнении.

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