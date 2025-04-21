У Трампа начали искать нового министра обороны на замену Хегсету – NPR

Команда президента США Дональда Трампа якобы начала искать замену Питу Хегсету, который возглавляет Пентагон. В Белом доме позже опровергли эту новость, утверждая, что Трамп "решительно поддерживает" министра обороны.

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Публикацию о вероятной скорой замене Хегсета опубликовал 21 апреля сайт NPR. Журналисты ссылаются на информацию от "американского чиновника, не уполномоченного выступать публично".

В СМИ объяснили решение Белого дома тем, что "Хегсет погрязает в противоречиях". Он публиковал чувствительную информацию в Signal-чате, куда советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Недавно СМИ заявили, что Хегсет в прошлом месяце поделился подробностями операции перед американскими ударами по Йемену со своей женой и братом в другом чате Signal на личном телефоне, через несколько минут после того, как получил информацию от высокопоставленного военного чиновника. Кстати, собеседник NPR подтвердил этот инцидент.

За последние несколько недель четыре старших советника Хегсета внезапно покинули свои должности.

"Эта история NPR – полная ФЕЙКОВАЯ НОВОСТЬ, основанная на одном анонимном источнике, который явно не имеет ни малейшего представления о том, о чем говорит. Как сказал президент Трамп сегодня утром, он решительно поддерживает министра Хегсета", – отреагировала на публикацию Кэролайн Ливитт в X (Twitter).

Как писал OBOZ.UA:

– Пит Хегсет делился секретными планами мартовских ударов по хуситам в Йемене не только с супругой и братом, но и со своим личным адвокатом.

– После новых скандалов вокруг утечек чувствительной и конфиденциальной информации, министр обороны Соединенных Штатов резко раскритиковал "оппозиционные" медиа. Также он набросился на "недовольных бывших сотрудников" Пентагона, обвинив их в анонимных клеветах.

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