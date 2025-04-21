Хегсет делился секретными военными планами еще в одном чате Signal – CNN

Министр обороны США Пит Гегсет делился секретными планами мартовских ударов по хуситам в Йемене через еще один чат в мессенджере Signal. Среди прочих, в него входили его супруга, брат и личный адвокат.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на три источника, знакомые с этой перепиской. Отмечается, что глава Пентагона продолжал использовать второй чат даже после инцидента со сливом военных данных, в котором были задействованы все высшие должностные лица администрации Дональда Трампа по национальной безопасности.

По данным источников издания, новый чат в Signal включал около десятка человек и был создан в ходе утверждения Хегеста в должности для обсуждения административных вопросов, а не детального военного планирования. Но, по словам собеседников, там обсуждались и детали расписания авиаударов США по связанным с Ираном повстанцам-хуситам.

Его наличие разоблачили, как только некоторые из ближайших советников министра начали избивать тревогу из-за его решения об увольнениях в рамках внутреннего расследования утечки информации. В частности, глава Пентагона на прошлой неделе уволил своего главного советника Дэна Колдуэлла, заместителя руководителя аппарата Дарина Сельника и руководителя аппарата – заместителя министра обороны Колина Кэрролла.

"Это был месяц полного хаоса в Пентагоне. От утечки конфиденциальных оперативных планов до массовых увольнений, дисфункция теперь является главным отвлечением для президента, который заслуживает лучшего своего высшего руководства", – сказал в комментарии CNN пресс-секретарь главы Пертагона Джон Уллиот.

Отмечается, что второй чат Signal является дополнением к тому, который Гегсет использовал для общения с чиновниками в прошлом месяце по военным планам и о котором стало известно из-за того, что к нему ошибочно присоединили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. Расследованием, связанным с новым чатом, занимается исполняющий обязанности генерального инспектора Министерства обороны США.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Хегсет приводил свою жену на секретные встречи в Пентагоне. По данным СМИ, экс-продюсер Fox News Дженнифер Хегсет присутствовала по меньшей мере на двух встречах с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация, в том числе об Украине.

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