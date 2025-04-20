'Невероятно разочарованы': отстраненные из-за скандала с чатом Signal чиновники Минобороны США опубликовали совместное заявление

Трое бывших чиновников Министерства обороны США – Дэн Колдвелл, Колин Кэрролл и Дарин Сельник – опубликовали совместное заявление после своего отстранения на фоне скандала с чатом в Signal. Они выразили глубокое разочарование решением об их увольнении.

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Они также назвали ситуацию необоснованной. Соответствующее заявление опубликовал старший советник министра обороны США Дэн Колдвелл.

В заявлении говорится, что их служба завершилась несправедливо, а репутацию разрушили "безосновательные нападки неназванных лиц из Пентагона". Все трое отметили, что с честью служили стране, в том числе в Ираке и Афганистане, и каждый день работали над защитой информационной безопасности.

Колдвелл, Кэрролл и Сельник также отметили, что им до сих пор не объяснили причины расследования, не сообщили, продолжается ли оно и имело ли вообще какое-либо реальное расследование утечек.

Несмотря на конфликт, они заявили о дальнейшей поддержке оборонной политики Дональда Трампа и сенатора Джей Ди Венса и выразили готовность приобщиться к их инициативам в будущем.

Напомним, во вторник, 15 апреля, стало известно о том, что старший советник министра обороны США Пит Гегсет отстранен от должности. Дэна Колдвелла подозревают в причастности к утечке информации из Пентагона.

Напомним, из Министерства обороны США устранили уже троих чиновников после скандала с утечкой секретной информации. В американском ведомстве продолжают расследовать инцидент.

Перед этим в административный отпуск отправили Дэна Колдвелла, старшего советника министра обороны США Пита Гегсета отстранили от должности. Также должность потерял Дарин Селник, заместитель начальника штаба Министерства обороны. Их вывели из Пентагона сотрудники службы безопасности и запретили доступ к зданию до окончания расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что дело о скандале с чатом в Signal, к которому ошибочно добавили журналиста, закрыто. Советнику президента США по вопросам национальной безопасности Майку Уолтцу, который взял на себя ответственность за инцидент, не грозит увольнение.

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