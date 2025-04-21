Хегсет набросился на СМИ и 'недовольных бывших сотрудников' Пентагона из-за нового скандала с чатом в Signal

Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал СМИ из-за новостей о том, что он использовал еще один чат в Signal для обсуждения секретных военных планов. Возмущенный глава Пентагона заявил, что СМИ "снова и снова распространяют ложь".

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Хегсет также набросился на "недовольных бывших сотрудников" Пентагона, обвинив их в анонимных клеветах. Его цитирует CNN.

Свое возмущение министр обороны США выразил на пасхальном "катании яиц" в Белом доме.

"Вот, что делают СМИ. Они берут анонимные источники, недовольных бывших сотрудников и пытаются уничтожить людей и испортить их репутацию", – сказал Хегсет .

Он назвал новый скандал с чатом у Signal "старой новостью", которая не имеет значения.

"Со мной это не сработает, потому что мы меняем Министерство обороны, возвращая Пентагон в руки воюющих военных. А анонимные клеветы от недовольных бывших сотрудников – это старые новости, это не имеет значения", – сказал он.

Он подчеркнул, что "очень гордится" тем, что Пентагон делает для президента. Отвечая на вопрос, говорил ли он с президентом Дональдом Трампом, Хегсет отметил, что у него есть поддержка главы Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Гегсет делился секретными военными планами мартовских ударов по хуситам в Йемене еще через один чат в мессенджере Signal. Среди прочих, в него входили его супруга, брат и личный адвокат. Глава Пентагона продолжал использовать второй чат даже после инцидента со сливом военных данных, в котором были задействованы все высшие должностные лица администрации Дональда Трампа по национальной безопасности.

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