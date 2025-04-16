Старший советник Гегсет был отстранен из-за подозрения в причастности к утечке информации из Пентагона – Reuters

Во вторник, 15 апреля, стало известно о том, что старший советник министра обороны США Пита Хегсета отстранен от должности. Дэна Колдвелла подозревают в причастности к утечке информации из Пентагона.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника. В настоящее время Колдвелл отправлен в административный отпуск за "несанкционированное разглашение". Продолжается расследование.

"Колдуэлл не так известен, как другие чиновники Пентагона. Впрочем, он играет критически важную роль. В частности, в недавно слитой переписке в мессенджере Signal, куда случайно добавили редактора издания The Atlantic, Хегсет называл Колдвелла лучшим контактным лицом для Совета национальной безопасности во время подготовки к ударам по хуситам в Йемене", – отмечают журналисты.

В издании также уточняют, что якобы "решение отправить Колдвелла в административный отпуск не связано с волной увольнений после того, как после избрания Трампа Пентагон возглавил Хегсет".

Кто такой Дэн Колдвелл

Военный, ветеран морской пехоты. Служил в Ираке. Известный тем, что до того, как вступить в должность в Минобороны США, заявлял, что "Америке было бы лучше", если бы американские войска остались дома. А войну в Иране он называл "ужасным преступлением".

Колдвелл был скептически настроен, в частности, по военной помощи Украине. Также он выступал за сокращение американского присутствия в Европе.

1 апреля в Белом доме заявили, что дело о скандале с чатом в Signal, к которому ошибочно добавили журналиста, закрыто. Советнику президента США по вопросам национальной безопасности Майку Волтцу, взявшему на себя ответственность за инцидент, не грозит увольнение.

Напомним: СМИ писали о том, что вице-президент США Джей Ди Венс предлагал Дональду Трампу уволить Майка Уолтца. Чиновник вместе с руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и главой офиса персонала президента Серджио Гор провели закрытую встречу, на которой обсудили сложившуюся ситуацию.

Однако Трамп заверил, что не планирует "увольнять людей" из-за утечки информации о планах его администрации по авиаудару по хуситам в Йемене, связанный с зашифрованным мессенджером Signal. Это касалось как Волтца, так и министра обороны США Пита Гегсета.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также обсуждал в Signal урегулирование войны в Украине. Похоже, что подобный чат был не один.

В них обсуждали не только урегулирование войны России против Украины, но и военные операции, утверждают источники The Wall Street Journal.

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