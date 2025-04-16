Из-за утечки секретной информации отстранены уже три чиновника Пентагона – Politico

Из Министерства обороны США отстранили уже троих высокопоставленных должностных лиц после скандала с утечкой секретной информации. В американском ведомстве продолжают расследовать инцидент.

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Об этом 16 апреля сообщило Politico. По данным источников журналистов, в среду Пентагон отправил третьего высокопоставленного чиновника в административный отпуск. Это Колин Кэрролл, начальник штаба заместителя министра обороны Стивена Файнберга.

Кэрролл, офицер резерва Корпуса морской пехоты, ранее работал в Anduril, оборонном подрядчике, который специализируется на автономных системах. Он был уволен администрацией Джо Байдена за "создание вражеской обстановки", когда был главным операционным директором бывшего Объединенного центра искусственного интеллекта Пентагона.

По словам чиновника Пентагона, который говорил на условиях анонимности, утечки, относительно которых проводится расследование, включают военные оперативные планы для Панамского канала, второй авианосец, направляющийся в Красное море, спорный визит Илона Маска в Пентагон для обсуждения Китая и паузу в сборе разведданных для Украины.

Перед этим в административный отпуск отправили Дэна Колдуэлла старшего советника министра обороны США Пита Хегсета. Также должности лишился Дарин Селник, заместитель начальника штаба Министерства обороны. Они были выведены из Пентагона сотрудниками службы безопасности и им запретили доступ к зданию до окончания расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что дело о скандале с чатом в Signal, к которому ошибочно добавили журналиста, закрыто. Советнику президента США по вопросам национальной безопасности Майку Уолтцу, взявшему на себя ответственность за инцидент, не грозит увольнение.

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