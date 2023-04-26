Спецпредставителем китайского правительства в Украине будет экс-посол Китая в России

Официальный Пекин заявил, что его посланником в Украине будет назначен Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по евразийским делам. До 2019 года дипломат был послом Китая в России.

Видео дня

Об этом сообщает издание CNN. Глава коммунистической партии КНР Си Цзиньпин указал, что его представитель отправится в Украину и другие страны, чтобы помочь провести "углубленное общение" со всеми сторонами для политического урегулирования так называемого украинского кризиса.

При этом МИД Китая, ответственный за сборы Хуэя, пока не раскрывает деталей его дипломатической работы в нашей стране. Также неизвестны сроки, когда именно он прибудет в китайское посольство в Киеве.

Напомним, что в марте украинский гарант Зеленский выслал приглашение Си для визита в Киев. Однако последний не ответил согласием, впрочем, не исключил беседу в телефонном формате.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский и лидер КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. В ходе разговора китайский правитель заявил, что отправит в Украину специального представителя китайского правительства по делам Евразии.

Си также подчеркнул в разговоре с Зеленским, что Пекин "не будет подливать масла в огонь" в начатой Россией войне. Политик назвал переговоры Киева и Москвы "единственным выходом".