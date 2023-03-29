Зеленский пригласил Си Цзиньпина с визитом в Украину

Президент Владимир Зеленский направил приглашение в Украину лидеру Китая Си Цзиньпину, который на прошлой неделе (20-22 марта) совершил трехдневный визит в Российскую Федерацию и встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Глава украинского государства заявил, что хочет поговорить с председателем КНР.

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Об этом Зеленский сказал в интервью AP, записанном 28 марта в поезде. Президент Украины ездил в города, где происходили самые ожесточенные бои, а также в населенные пункты, где Силы обороны успешно отбили вторжение России, отметили журналисты.

Зеленский заявил: "Мы готовы видеть его [Си Цзиньпина] здесь. Я хочу поговорить с ним".

Украинский лидер рассказал, что перед началом полномасштабной войны он контактировал с главой КНР, но за все время российского вторжения повторного разговора не было.

Журналисты AP добавили, что Китай "благосклонен к России" и продолжительное время "предоставлял Путину дипломатическое прикрытие, занимая официальную позицию нейтралитета в войне".

В СМИ предполагали, что Кремль, возможно, пытался договориться с Пекином о предоставлении России оружия и боеприпасов.

"Но поездка Си Цзиньпина [в РФ] закончилась без такого объявления. Через несколько дней Путин объявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, которая соседствует с Россией и приближает ядерные арсеналы Кремля к территории НАТО", – сказано в статье AP.

Президент Украины Зеленский предположил, что этот шаг Путина был направлен на то, чтобы отвлечь внимание от отсутствия гарантий, которые он не получил от Китая.

"Что это значит? Значит, визит не пошел России на пользу", – предположил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент США Джо Байден сообщил, что его не тревожат встречи и переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. По мнению главы Белого дома, между РФ и КНР нет крепкого союза.

– Недавно в Financial Times заявили, что дипломаты Европейского Союза прилагают усилия для разговора Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским.

– Глава КНР после встречи с российским коллегой заявил, что Пекин выступает за возобновление переговоров Украины и РФ. Аналитики ISW считают, что ожидания Путина от переговоров с Си Цзиньпином не оправдались.

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