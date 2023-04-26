Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином и назвал беседу 'содержательной'

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Китая Си Цзиньпин в среду, 26 апреля, провели телефонные переговоры. Лидер КНР в ходе разговора заявил, что направит в Украину и другие страны специального представителя китайского правительства по делам Евразии для "коммуникации по урегулированию" войны.

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Как сообщил Зеленский в своем Twitter, беседа была "длительной и содержательной". "Провел длительный содержательный телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Верю, что он, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", – отметил глава украинского государства.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал факт переговоров в своем Telegram-канале.

"Важный диалог", – написал он.

В свою очередь Центральное телевидение Китая сообщило, что "стороны обменялись мнениями по китайско-украинским отношениям и украинскому кризису".

Си Цзиньпин отметил, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой отношений Пекина и Киева. Он пообещал направить в Украину и другие страны специального представителя правительства Китая по делам Евразии "для проведения углубленного общения со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса".

По его словам, в отношении конфликта в Украине "Китай всегда стоял на стороне мира, и его основная позиция заключается в содействии миру и переговорам".

Диалог и переговоры – единственный возможный выход, а в ядерной войне нет победителей, заявил Си.

"При решении ядерной проблемы все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, по-настоящему сосредоточиться на будущем и судьбе себя и всего человечества и совместно управлять кризисом и контролировать его", – сказал глава КНР.

Зеленский со своей стороны поздравил Си Цзиньпина с переизбранием, передают китайские СМИ. Он "высоко оценил достижения Китая" и выразил надежду на открытие новой главы в украинско-китайских отношениях и совместную работу по поддержанию мира и стабильности во всем мире.

Президент Украины представил свои взгляды на войну с РФ, поблагодарил Китай за гуманитарную помощь и приветствовал его стремления в восстановлении мира и разрешении кризиса дипломатическим путем, сообщило Центральное телевидение Китая.

Кроме того, представитель МИД Китая Хуа Чуньин после переговоров Зеленского из Си отметила, что Китай "четкий и последовательный" в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной и стратегическое партнерство.

"Китай не создал украинский кризис и не является стороной кризиса. Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная большая страна, Китай не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более не будет использовать ситуацию для собственной выгоды", – заявила она.

По словам Хуа Чуньина, Пекин будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь "по мере своих возможностей".