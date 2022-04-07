Союзники еще не предоставили свое видение гарантий безопасности для Украины, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал вопрос гарантий безопасности для Украины. По его словам, пока никто из союзников не предоставил свое виденье этого международного договора.

Об этом дипломат заявил на пресс-конференции после участия во встрече глав МИДов стран НАТО в Брюсселе. Он также отметил, что у Киева уже есть список государств, которых он видит в качестве потенциальных гарантов.

"На моих двусторонних встречах здесь мы поднимаем и обсуждаем этот вопрос с ними. Они получают лучшее понимание, чего мы хотим. Но мы все еще обсуждаем. Никто из них не предоставил нам их видение гарантий безопасности на данный момент", – сказал Кулеба.

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Накануне президент Владимир Зеленский назвал страны, которые готовы выступить гарантами безопасности нашего государства. Среди них – США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль.

"Это еще не все гаранты, но я вам назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Это первый шаг. Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной", – сказал глава государства.

Напомним, ранее министр Кулеба заявил, что Украине необходимы регулярные поставки всего запрашиваемого оружия, чтобы эффективно бороться с развязавшей полномасштабную войну Россией. Без этого наши победы в боях будут сопровождаться огромными жертвами.