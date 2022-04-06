Зеленский рассказал о переговорах со странами, которые могут стать гарантами безопасности Украины

Украина намерена провести встречу со странами, которые готовы выступить гарантами безопасности нашего государства. Среди них – США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль.

Только после такой встречи украинская власть будет готова вести предметные переговоры о договоре с Россией. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому каналу Habertürk. Запись разговора была опубликована на страницах ОП в соцсетях 6 апреля.

"Это еще не все гарантеры, но я вам назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантии безопасности. Это первый шаг. Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной", – заявил президент.

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По его словам, важно понимать, какие гарантии готова предоставить каждая из стран, потому что у них всех "разные взгляды". " Кто-то готов полностью поддерживать, некоторые наполовину, поэтому нужна совместная встреча", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что двусторонние переговоры с Путиным могут и вовсе не состояться. При этом президент считает, что диалог с представителями РФ все равно необходимо продолжать. В вопросах гарантий безопасности, по словам президента, Украине нужны "серьезные игроки".