Советник заместителя министра обороны Ярова призвала Кабмин разрешить завозить пикапы для ВСУ без пошлины и НДС

Министерство обороны Украины обратилось с официальным письмом в Комитет ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики с просьбой разрешить ввоз пикапов под контракты Минобороны по 0 ставке пошлины и НДС. Теперь запрос Минобороны передан на согласование в Минфин, а дальше парламент должен проголосовать соответствующие изменения.

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Об этом сообщила Советница заместителя министра обороны Дана Ярова на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что пикапы на линии разграничения – это расходящийся материал. И все, что было на вторичном рынке Европы, и хоть как-то ездило, всеми волонтерскими организациями уже давным-давно выкуплено и передано. А также сказала, что как волонтер сама сталкивается с тем, что средства сейчас найти легче, чем найти машину.

Первая попытка Минобороны централизованно закупить для ВСУ авто через Прозорро не имела успеха. Ожидаемую стоимость поставили более 1,7 млн гривен. После громкого скандала эту процедуру снесли.

"Поскольку первый аукцион снесли даже не начав, под давлением общественности решили провести аукцион с 0 ставкой ожидаемой стоимости. Чтобы не давать ориентир рынку сколько средств МО может потратить на пикапы, а чтобы рынок дал свою взвешенную цену. Аукцион прошел, и мы видим уже более приближенные к реальности цены, – написала Ярова.

По словам Советницы заместителя министра обороны в том, что когда волонтер, завозящий машину, при предоставлении на таможню письма воинской части, куда едет машина, растаможивает ее под 0 ставку пошлины и без НДС, но воинская часть обязана поставить такую машину на баланс военной части. Дистрибьютор, который завозит такую же машину, должен заплатить пошлину 12% и НДС 20%. Что увеличивает цена автомобиля с учетом мультипликатора на 35%.

Именно поэтому Минобороны просит разрешить ввоз пикапов под контракты Минобороны по 0 ставке пошлины и НДС.

Бюджет Министерства обороны наполняется средствами из государственного бюджета. И когда что-то Министерством обороны закупается с пошлиной и НДС - это перевод средств из кармана в карман", – подчеркнула Ярова.