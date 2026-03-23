В центре внимания – Украина. Совбез ООН соберется на новое заседание: что будут обсуждать

В понедельник, 23 марта, Совет безопасности ООН соберется по запросу украинской делегации. Темой обсуждений будет ракетный террор государства-агрессора России против нашей страны.

Видео дня

Об этом сообщил "Укринформ". По данным его корреспондента в Нью-Йорке, начало заседания назначено на 15:00 по восточноамериканскому времени (21:00 по Киеву).

Заседание будет вести заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау, поскольку Соединенные Штаты председательствуют в Совбезе в марте.

От секретариата Организации Объединенных Наций будут докладывать заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло и представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Что предшествовало

Генеральная ассамблея ООН 24 февраля 2026 года приняла резолюцию "Поддержка длительного мира в Украине". Документ поддержали 107 государств-членов. Против высказались 12, среди них Россия, Беларусь, Иран и несколько других государств. Еще 51 страна воздержалась, в том числе Китай, Индия и Соединенные Штаты.

Перед принятием документа американская делегация предлагала изъять из текста пункты о территориальной целостности Украины и необходимости достижения справедливого мира, однако эта инициатива не набрала поддержки.

Как писал OBOZ.UA, во время заседания ГА ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка жестко высказался по поводу российской агрессии против Украины. Он заочно обратился к главе МИД России Сергею Лаврову, спросив, как для РФ выглядит победа, ради которой Кремль продолжает тратить тысячи жизней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!