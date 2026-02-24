Генассамблея ООН приняла резолюцию о поддержке длительного мира в Украине: какие страны голосовали против

Генеральная ассамблея ООН 24 февраля 2026 года приняла резолюцию "Поддержка длительного мира в Украине" в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Документ поддержали 107 государств-членов, 12 проголосовали против, еще 51 страна воздержалась.

О результатах голосования сообщил собственный корреспондент Укринформа с места события. Перед принятием документа делегация США предложила изъять из текста пункты о территориальной целостности Украины и необходимости достижения справедливого мира, однако эта инициатива не набрала поддержки.

Позиция сторон

Генассамблея отклонила американское предложение по изменению текста резолюции. Против него проголосовали 69 стран, за – 11, воздержались – 62.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, выступая перед голосованием, заявила: "Проект резолюции, представленный Украиной, является четким, лаконичным, содержит согласованные формулировки и отражает основные принципы международного права, включая Устав ООН".

По ее словам, положения, против которых выступили Соединенные Штаты, "касаются принципов суверенитета и территориальной целостности государств-членов, включая Украину". Она подчеркнула, что ослабление или изъятие этих формулировок стало бы опасным сигналом относительно фундаментальных принципов международного права.

Результаты голосования

За резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине" проголосовали 107 государств. Против высказались 12 стран, среди них Россия, Беларусь, Иран и несколько других государств. Еще 51 страна, в частности Китай, Индия и США, воздержались.

Марьяна Беца также отметила, что призыв к установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом ранее поддержали более 141 государства-члена ООН.

Поддержку украинской позиции выразил постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафонт.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины на своем официальном канале распространило сообщение министра Андрей Сибига в Twitter о принятии резолюции. В заявлении он приветствовал решение Генеральной ассамблеи ООН и поблагодарил государства, которые поддержали документ.

"Я приветствую сегодняшнее принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Поддержка прочного мира в Украине", инициированной Украиной. В определяющие моменты международное сообщество должно быть четким в своей позиции. Сегодня именно такой момент. Для нас это не просто очередное голосование. Это подтверждение того, что Украина не один на один – и что принципы Устава ООН и в дальнейшем имеют значение", – отметил министр.

Сибига поблагодарил 107 государствам-членам, которые поддержали резолюцию. "Мы и в дальнейшем будем действовать – твердо и последовательно – для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом", – подчеркнул он.

Отдельно министр выразил благодарность своему заместителю Марьяне Беке, Департаменту международных организаций МИД Украины и его директору Сергею Дворнику, а также постоянному представителю Андрею Мельнику и команде Представительства Украины при ООН.

