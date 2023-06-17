Сокращение ВСУ до 85 тыс. человек и 342 танка: стали известны российские требования во время мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году. Фото

Прокремлевские ресурсы опубликовали список требований Москвы к Украине, которые были озвучены на мирных переговорах двух стран в 2022 году в Стамбуле, в первые дни после полномасштабного вторжения войск РФ в нашу страну. Среди них были условия по так называемой демилитаризации, которой был одержим диктатор Владимир Путин, объявив "специальную военную операцию".

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Согласно этому списку, российская сторона настаивала с первых дней сократить численность личного состава и боевой техники Вооруженных сил Украины. По версии Кремля, государство, в которое он пришел с войной, должно не защищаться, а заниматься "оптимизацией сотрудников оборонки".

Так, в списке фигурируют цифры, якобы предоставленные делегацией для переговоров от Украины, а за ними те, которые приемлемыми считает сама Россия. Например, вместо заявленных Киевом танков в 800 единиц, Москва настаивала на сокращении до 342 единиц, а количество бойцов Национальной гвардии Украины с якобы числящихся 250 тысяч человек – урезать до 15 тысяч.

Разумеется, цифры, которые роспропаганда называет данными от Украины, невозможно считать объективными и правдивыми, как и все, что она распространяет в своем эфире. Весьма сомнительно, что представители воюющего государства стали бы отчитываться о реальном масштабе своего оборонительного ресурса перед представителями оккупанта.

Напомним, что прямые переговоры Украины и России были фактически заморожены в апреле 2022 года, когда Силы обороны освободили Бучу Киевской области. Многочисленные зверства и убийства мирного населения, шокировавшие не только украинцев, но и весь свободный мир, неизбежно повлекли за собой вывод, что Москва недоговороспособна. Команда Офиса президента неоднократно подчеркивала, что готова возобновить дипломатическую работу, но уже с позиции более сильного соперника, получив преимущество на фронте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время встречи с делегацией от ЮАР в Питер, диктатор Путин обвинил Украину и Запад в том, что они игнорируют "мирный план" России. По его представлению, Москва соблюдает все условия, которых удалось достичь во время переговоров в Стамбуле, а вот вторая сторона якобы нарушает.

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