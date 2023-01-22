Решения уже подготовлены: Зеленский о громких расследованиях в отношении чиновников по делам госзакупок и энергетики

Президент Владимир Зеленский анонсировал решения относительно украинских чиновников, фигурантов дел о государственных закупках для военных и энергетике. Он подчеркнул, что информация, которая привлекла внимание общества, будет детально проанализирована, государство сделает все необходимые шаги.

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Политик пообещал, что украинский народ получит результаты расследований. Об этом он сказал в обращении к украинцам и миру 22 января, в конце 333-го дня войны с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он напомнил, что правительство уволило с должности замминистра, разоблаченного сотрудниками НАБУ. Речь идет о Василии Лозинском – заместителе министра развития громад, территорий и инфраструктуры. Накануне он был задержан на взятке в размере 400 тыс. долларов.

Зеленский отметил, что такое решение должно стать сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости.

"Конечно, сейчас основное внимание – это вопрос обороны, это вопрос внешней политики, это вопрос войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях. И эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовлены эти решения. Я не хочу сейчас анонсировать их, но все это будет справедливо", – сказал президент.

Глава государства также сказал, что есть и определенные продвижения спецслужб в работе в отношении людей, заслуживающих санкции за свою деятельность против Украины, независимости нашего государства и против украинского народа.

"Тоже будут соответствующие шаги. И это не что-то временное, это реальное реагирование. Это конкретика. Это то, чего мы все ожидаем от наших институций. От государства", – отметил он.

Политик подчеркнул, что украинское государство больше не вернется к тому, как привыкли жить разные люди, приближенные к государственным институциям. Он поблагодарил правоохранителей и журналистов, которые защищают интересы Украины и устанавливают полную картину произошедшего.

Также Зеленский напомнил, что в Украину снова прибыл друг нашего государства Борис Джонсон. Он побывал в Буче, Бородянке и Киеве.

"Стоит помнить всем украинцам: британский вклад в нашу защиту чрезвычайно весомый. Я благодарю его всех британцев, абсолютно всех наших друзей в Британии, всему обществу. Спасибо господину Премьер-министру Риши Сунаку за его мощные решения, за его политику, которая делает свободный мир более крепким", – сказал президент.

Он считает символичным визит Джонсона именно в День Соборности.

"Символично, потому что борьба за свободу объединяет разных людей, разные народы. И нашу украинскую соборность, наше историческое объединение, которого мы достигли в первые же часы 24 февраля, мы за прошлый год реально привнесли в международные отношения. Свободный мир о объединился так, как давно не был объединен", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– журналисты ZN обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ в ряде областей. Общая сумма контракта превышает 13 миллиардов гривен, а цены на продукты в нем вдвое или даже втрое больше рыночных.

– В связи с этим руководство ведомства вызвали в Верховную Раду, чтобы оно отчиталось перед членами парламентского Комитета ВРУ по поводу цен, по которым покупают продукты для украинской армии.

– В Офисе президента отреагировали на скандал. Там отметили, что информацию насчет этого проверят.

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