"Смогут позаботиться о себе": Трамп ответил, поможет ли британским миротворцам, если их атакуют россияне в Украине

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос, сможет ли Америка помочь британским миротворцам, если они будут в Украине после завершения боевых действий и их атакуют россияне. Глава Белого дома считает, что военным Великобритании вряд ли понадобится помощь.

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Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 27 февраля в Вашингтоне. После того, как глава британского правительства объявил, что готов отправить в Украину миротворцев и поднять в небо свои ВВС для обеспечения возможного мирного соглашения с РФ, Трампа спросили, придут ли США на помощь британцам, если они будут атакованы россиянами.

"Вы знаете, я всегда считал, что британцы не нуждаются в большой помощи. Они могут позаботиться о себе очень хорошо", – сказал Трамп.

В то же время американский президент отметил, что "всегда будет с британцами", если им потребуется помощь.

"Я всегда буду с британцами. И знаете, британцы были невероятными солдатами, невероятными военными, и они могут позаботиться о себе. Но если им нужна помощь, я всегда буду с британцами, я всегда буду с ними", – добавил президент США.

Перед визитом в Вашингтон Кир Стармер призвал Соединенные Штаты Америки оказать поддержку любым будущим европейским миротворцам в Украине. Только это обеспечит Киеву крепкий мир, а не временное прекращение огня.

Глава британского правительства также отмечал, что Британия будет готова предложить своих солдат европейским силам, но любое такое развертывание будет зависеть от защиты США для обеспечения безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина обсуждает с европейскими партнерами разные варианты гарантий безопасности для нашей страны после завершения боевых действий, чтобы избежать того, что Россия накопит силы и снова нападет. В частности, продолжаются переговоры о присутствии миротворцев в Черном море и нашем воздушном пространстве.

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