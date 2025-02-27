'Амбиции Путина понятны всем': Стармер сказал, что отправит войска в Украину только с гарантиями от США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Соединенные Штаты Америки предоставить поддержку любым будущим европейским миротворцам в Украине. Только это обеспечит Киеву прочный мир, а не временное прекращение огня.

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С таким заявлением глава британского правительства выступил перед своей поездкой в Вашингтон на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает Reuters. Стармер снова заявил, что Великобритания "сыграет свою роль" в любой миротворческой роли в Украине, но сможет сделать это только при некоторой поддержке со стороны Соединенных Штатов.

Журналисты пишут, что для Стармера важнейшей частью планов по мирному соглашению с Украиной является обеспечение того, что он называет "backstop" от Трампа, что еще предстоит четко определить.

"Я абсолютно убежден, что нам нужен прочный мир, а не прекращение огня, и для этого нам нужны гарантии безопасности. То, что именно это будет означать, как это будет выглядеть, очевидно, является предметом интенсивного обсуждения", — сказал он журналистам, путешествовавшим с ним в Вашингтон.

По его словам, backstop имеет решающее значение для того, чтобы удержать российского диктатора Путина от повторного нападения на Украину.

"Меня беспокоит, что если будет прекращение огня без backstop, это просто даст Путину возможность подождать и вернуться снова, потому что его амбиции в отношении Украины, я думаю, очевидны для всех", — сказал он.

Трамп со своей стороны перед прибытием Стармера сказал: "Я не собираюсь давать гарантий безопасности сверх того. Мы заставим Европу сделать это, потому что мы говорим о Европе как о ближайшем соседе Украины".

По информации Financial Times, Париж, Лондон и другие европейские столицы готовы взять на себя основную часть бремени в обеспечении послевоенной безопасности Украины. Франция и Великобритания могут отправить на украинскую территорию своих военных – но только при условиипомощи США.

Гарантии безопасности обсуждались во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне 24 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Стармер сказал, что Британия будет готова предложить своих солдат европейским силам, но любое такое развертывание будет зависеть от защиты США для обеспечения безопасности.

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