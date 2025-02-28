Украина обсуждает с партнерами присутствие контингента союзников в Черном море: в МИД рассказали подробности

Украина обсуждает с европейскими партнерами разные варианты гарантий безопасности для нашей страны после завершения боевых действий, чтобы избежать того, что Россия накопит силы и снова нападет. В частности, продолжаются переговоры о присутствии миротворцев в Черном море и нашем воздушном пространстве.

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Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге в четверг, 27 февраля. По его словам, долгосрочная безопасность должна предусматривать усиленное присутствие наших союзников в небе и море.

"Мы об этом уже говорим с ними на переговорах и считаем, что это серьезная тема, которая нуждается в обсуждении", – сказал он.

Эти параметры безопасности, отметил Тихий, могут быть обсуждены на заседании Европейского совета 6 марта.

В то же время представитель украинского внешнеполитического ведомства предостерег, что на данный момент нет конкретики по цифрам, местоположению и форме возможного контингента союзников в Украине.

Однако существует широкая европейская дискуссия, в которой принимает участие Украина. Разные страны выражают свои мнения.

Говоря об авиационной составляющей, Тихий отметил важность закрытия неба в Украине, что "есть не менее, а может и более важным элементом, чем сухопутные войска на земле".

"Именно доминирование России в небе по состоянию на данный момент позволяет ей превалировать на поле боя, до сих пор терроризировать украинские города, общины и села", – пояснил он.

Дипломат отметил, что партнеры могут контролировать небо Украины. Оно производилось во многих странах.

"Не препятствует даже близость российских самолетов или линии фронта. Точно так же осуществляется патрулирование в небе над Балтией...", – сказал Тихий.

Напомним, что премьер Британии Кир Стармер подтвердил, что его страна готова отправить на территорию Украины свои войска для обеспечения возможного мирного соглашения с Россией. Кроме того, Великобритания соглашается поднять в небо над страной свои военно-воздушные силы.

СМИ ранее писали, что англо-французский план европейских миротворцев в Украине предполагает, что около 30 тысяч военнослужащих под руководством европейцев будут размещены в украинских городах, портах и других критически важных объектах инфраструктуры, таких как атомные электростанции, вдали от нынешних линий фронта.

Миссия будет полагаться на "технический мониторинг", включая разведывательные самолеты, БПЛА и спутники. Военно-морские патрульные корабли также будут отправлены в Черное море для отслеживания российских угроз коммерческим судоходным путям.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Ирландии Михал Мартин не исключил, что страна может отправить на территорию Украины ирландских миротворцев по окончании боевых действий.

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