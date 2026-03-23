'Смерть во всем мире': Трамп раскритиковал Иран и вспомнил о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что американская армия в Иране не будет атаковать объекты электроэнергетики. Он также добавил, что ему не нравятся похожие удары, которые Россия наносит по Украине.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу Fox News. По его мнению, действия ВС США сильно отличаются от российского энергетического террора Украины.

"А если посмотреть на ядерное оружие, которое Иран хотел иметь, которым он хотел обладать, то многое изменится. Мне также не нравится то, что делает Россия, просто чтобы вы понимали. Но это очень отличается", – говорит глава Белого дома.

Трамп в очередной раз напомнил, что Иран был "центром зла" в течение 47 лет, что показала его агрессия против стран Персидского залива.

"Эти годы были ужасные, смерть во всем мире, не только у нас. Посмотрите, как они неожиданно напали на все эти страны, которые их окружают. То есть этого не должно было произойти, но они хотели окончательно захватить Ближний Восток и окончательно уничтожить Израиль. И если бы у них было ядерное оружие, они бы смогли это сделать", — подчеркнул он.

Что предшествовало

Незадолго до этого американский президент заявил, что после якобы "продуктивных" переговоров с Ираном он приказал американской армии прекратитьобстрел энергетической инфраструктуры страны. Глава Белого дома отметил, что два дня назад США и Иран проводили "хорошие и продуктивные" переговоры по двусторонним отношениям.

"Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я дал указание отложить все военные удары против иранских электростанций и энергетической инфраструктуры на пять дней, при условии успеха текущих встреч и дискуссий", — сообщал американский лидер.

Напомним, ранее глава Белого дома выдвинул требование, чтобы Тегеран в течение двух суток "открыл" Ормузский пролив". В случае отказа американская армия уничтожит энергосистему страны, бомбардируя электростанции Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого он заявлял, что США якобы "стерли Иран с карты мира" и поэтому, несмотря на его желание, не будут заключать с исламской страной никаких соглашений. Таким образом президент США сообщил о якобы "победе" в войне.

