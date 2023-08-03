'Слуга' Торохтий также отдыхал за границей, но его не накажут: Арахамия объяснил, почему

Народный депутат Богдан Торохтий не будет наказан за скандал из-за роскошной жизни его семьи и отдыха в Болгарии во время войны. Как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, поездку Торохтия нельзя сравнивать с вояжем другого "слуги" Юрия Аристова на Мальдивы.

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Соответствующее заявление Арахамия озвучил в интервью "РБК-Украина". "Тогда ему (Торохтию. – Ред.) был выписан отпуск, в то время (август 2022 года. – Ред.) еще можно было так делать, и он поехал за ребенком. Я здесь не хотел бы особо вдаваться в подробности, но там были судебные процессы вокруг ребенка, и он его сопровождал", – сказал политик.

По словам Арахамии, Торохтий – это "не Аристов с Мальдивами", однако глава фракции якобы неоднократно разговаривал с нардепом "с использованием нецензурной лексики". Арахамия отметил, что жена Торохтия вела такой же роскошный образ жизни и до брака.

"Я даже с женой его познакомился, и ей это высказал. Но все же это немного не та ситуация. Здесь есть некоторые попытки манипулировать ситуацией, чтобы еще больше уменьшить нашу фракцию", – сказал Арахамия.

Он добавил, что в отношении Торохтия "было давление", но глава фракции "разобрался".

"Да, это вина, но не столько его, как его жены, которая не является членом фракции. И, наконец, Торохтий все равно понесет за это политическую ответственность, если захочет еще раз куда-то баллотироваться", – считает он.

По словам Арахамии, в ситуации с Аристовым "никакого давления не было". Как только в СМИ появилась информация о его роскошном отдыхе на Мальдивах, в "Слуге народа" "мгновенно приняли решение", говорит глава фракции.

Напомним, скандал вокруг Торохтия разгорелся в конце мая, когда стало известно о его отдыхе в Болгарии. Также выяснилось, что нардеп за время войны сменил три авто, последнее из которых, Mercedes-Benz EQS, стоит около 7 млн грн. Все эти машины были записаны на имя жены Торохтия Алины Левченко – дочери футбольного тренера Виталия Левченко и экс-помощницы нардепа Сергея Каплина.

Журналисткам-расследователям Bihus.info сам Торохтий сказал, что якобы не помнит, выезжал ли он в Болгарию в августе 2022-го. Он даже прислал скриншот даты совместного с Левченко фото, чтобы доказать, будто оно было сделано еще в 2021 году. Однако расследователи убеждены, что нардеп пытался ввести их в заблуждение и подделал метаданные фото.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Аристов в середине июля был замечен на Мальдивах в 5-звездочном отеле, номер в котором стоит от 100 тыс. до 500 тыс. грн за ночь. Работники курорта подтвердили журналистам, что нардеп был их гостем.

– В "Слуге народа" инициировали немедленное прекращение членства Аристова во фракции. 25 июля депутат написал заявление о сложении мандата. В Раде его место займет Наталья Локтионова.

– 3 августа СБУ и ГБР заявили, что проводят обыски у депутата Александра Дубинского. Его обвиняют в том, что он под предлогом лечения отца уехал на отдых за границу.

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