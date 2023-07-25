Цена вопроса – от 500 тыс. грн за 5 дней: что известно о "любимом отеле российских олигархов", где остановился "слуга" Аристов

Цена пятидневного отдыха на Мальдивах в отеле, в котором засветился нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов, стартует от 500 тыс. грн. Гостиницу Waldorf Astoria Maldives также называют "любимым отелем российских олигархов".

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О цене свидетельствуют данные портала для брони отелей Booking. Стоимость актуальна для конца июля-2023, Аристова же видели в отеле в середине месяца, то есть в тот же сезон.

Так, стоимость самых дешевых номеров на 5 ночей – почти 479 тыс. грн. И это без учета перелета и прочей логистики. И, конечно, есть куда более дорогие предложения – например, более чем 500 тыс. гривен за одну ночь (с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу).

Отель Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi расположен на атолле Южный Мале. Он занимает 3,5 км зелени и пляжей, расположенных на трех островах. В гостиничном комплексе – 11 ресторанов, в том числе китайский, ближневосточный и фирменный ресторан на вершине дерева.

Сдаются тут не обычные комнаты, а целые виллы. Всего их 119 (без учета частных островов, которые тоже можно арендовать целиком).

Каждая из них включает просторную открытую гостиную с пейзажным бассейном, беседку и кушетку-качели для отдыха. В виллах также расположены роскошные санузлы с гардеробными, двойными раковинами, большими ваннами, а также души в помещении и на открытом воздухе.

Комплекс популярен среди российских бизнесменов и селебрити, многие из которых пытаются скрыть визиты на дорогой курорт. Совсем недавно, уже во время полномасштабной войны, в Waldorf Astoria Maldives отдыхала невестка спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Юлия.

К слову, у отеля есть русскоязычная версия официального сайта. Вероятно, сделали ее для удобства богатых гостей из РФ.

Отель принадлежит сети Waldorf Astoria Hotels & Resort под управлением Hilton Hotels. Комплекс был открыт в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на информацию о путешествии народного депутата Юрия Аристова на Мальдивы. Он заявил, что инициирует вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции.

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