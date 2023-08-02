Аристова в Верховной Раде заменит Наталья Локтионова: что о ней известно

Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранной народной депутатом Украины. В Верховной Раде она займет место Юрия Аристова, сложившего депутатские полномочия после скандала из-за отдыха на Мальдивах в разгар войны с РФ.

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Об этом 2 августа сообщила пресс-служба ЦИК. Как отмечается, комиссия получила постановление Рады от 27 июля 2023 года, досрочно прекратившее полномочия Аристова.

Он был избран на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года.

Локтионова же в 2019 году неудачно баллотировалась в парламент от "Слуги народа" (№ 46 в списке) как беспартийная. К моменту выборов была официально безработной.

СМИ называли ее сестрой Марии Левченко – многолетней помощницы президента Владимира Зеленского. Кроме того, ходили слухи, якобы Наталья работает в структурах Главного управления разведки Минобороны.

Известно, что Локтионова родилась 16 апреля 1981 года в Киеве, работала менеджером по маркетингу в Ancor Personnel Ukraine ltd, на разных должностях в отделах по маркетингу и продажам Первой лизинговой компании.

Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "международная экономика и менеджмент".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– "Слуга народа" Аристов, отвечающий за нацбезопасность, в середине июля был замечен на Мальдивах в 5-звездочном отеле, номер в котором стоит от 100 до 500 тыс. грн за ночь. Работники курорта подтвердили журналистам, что нардеп был их гостем.

– В "Слуге народа" инициировали немедленное прекращение членства Аристова во фракции. 25 июля депутат написал заявление о сложении мандата.

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