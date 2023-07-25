'Слуга народа' Аристов, отвечающий за нацбезопасность, засветился в отеле на Мальдивах: в партии отреагировали

Народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, который также является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заметили в люксовой гостинице на Мальдивах. Народного избранника видели на отдыхе в середине июля.

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Аристов отдыхал в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на частном острове Итхаафуши. Об этом сообщает издание "Слідство Інфо".

Чтобы проверить информацию о путешествии Аристова на Мальдивы, журналисты позвонили в гостиницу Waldorf Astoria Maldives. Работники курорта подтвердили, что народный депутат Аристов действительно был их гостем, но уже выселился.

Примечательно, что стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 до 323 тысяч гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном. Более того, в гостинице есть предложение за более чем 500 тыс. гривен за одну ночь – с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу.

Журналисты попробовали связаться с народным избранником, но на звонки он не отвечал. Пресс-секретарь нардепа не смогла ответить на вопросы журналистов о том, где находится Аристов – в Украине или еще на Мальдивах. Вместо этого она посоветовала направить журналистский запрос.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже отреагировал на информацию о возможном отдыхе Аристова на Мальдивах. В своем Telegram он заявил, что инициирует вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции.

Также Арахамия добавил, что затребовал все командировочные документы, чтобы проверить всю информацию. В случае подтверждения поездки Аристова на Мальдивы, фракция потребует немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата.

Ранее сообщалось, что политическая сила "Слуга народа" приостановила членство в партии нардепа Людмилы Марченко. Накануне НАБУ объявило ей о подозрении в получении взятки.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.