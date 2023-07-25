"Слуга" Аристов написал заявление на сложение мандата после скандала с отдыхом на Мальдивах
Депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов написал заявление о составлении мандата. Оно поступило в Верховную Раду после скандала с отдыхом нардепа на Мальдивах в разгар полномасштабной войны.
Заявление Аристова опубликовал спикер ВРУ Руслан Стефанчук. Народные депутаты рассмотрят его на ближайшем пленарном заседании.
"В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Аристова Ю.Ю. о сложении полномочий народного депутата Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", – отметил Стефанчук.
Заявление Аристова датировано 25 июля 2023 года. Он пишет о том, что хочет сложить полномочия по собственному желанию.
Напомним, ранее "слуга народа" Аристов, отвечающий за нацбезопасность, засветился на Мальдивах. В 5-звездном отеле он решил отдохнуть в середине июля, где его и заметили журналисты.
Чтобы проверить информацию о путешествии Аристова на Мальдивы, журналисты позвонили в отель Waldorf Astoria Maldives. Работники курорта подтвердили, что народный депутат Аристов действительно был их гостем, но уже выселился.
Стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 до 323 тыс. гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном. Более того, в отеле есть предложение свыше 500 тыс. гривен за одну ночь – с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу.
В партии на скандал с отдыхом нардепа в разгар войны отреагировали инициированием немедленного прекращения членства Аристова во фракции.
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