Попытаемся определить потенциальных преемников пуйла и дать каждому из них оценку с точки зрения как вероятности, так и "качества".

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Если процесс будет пущен на самотёк без надлежащего международного контроля, то в таком случае вне конкуренции явные фавориты — патрушев (старший) и пригожин (который повар и который вагнер). Первому поможет специфический админресурс госбезопасности, второму — поддержка оркостанского стада, и поскольку первое существеннее, то первый и является из них первым, то есть я по данной номинации вижу патрушева. Ресурс, конечно, даст ему теоретическую возможность двинуть вместо себя и сына, поскольку тот должен дольше протянуть, но это настолько рискованно со всех сторон, что данный вариант не рассматриваю.

Если же всё пойдёт под неким международным контролем и с соответствующей люстрацией, то здесь наиболее вероятны Каспаров и Навальный, причём преимущество отдаю первому по аналогичной ресурсной причине: "наблюдатели" будут топить за более им понятного, а не за любителя неудачных разговоров о бутербродах, хоть бы даже и заключённого. То есть номинация "Под контролем" даст Каспарова.

Промежуточный — полуконтролируемый — вариант развития событий даёт шансы Мишустину и Собянину с лучшими возможностями именно у премьера, за которого будут в таком случае и админресурс второго лица при ушедшем первом, и активная нелюбовь московии к москве вместе с Собяниным. Итак, промежуточная номинация выдвигает Мишустина.

Поскольку промежуточный вариант является промежуточным между самотёчным и контролируемым также и с точки зрения вероятности, то итоговая первая шестёрка в порядке убывания шансов такова: патрушев, пригожин, Мишустин, Собянин, Каспаров, Навальный.

С точки зрения интересов Украины — чем больше контроля за процессом, тем качественнее будет результат, так что здесь наш приоритет, с моей субъективной точки зрения, таков: Каспаров, Навальный; Собянин, Мишустин; патрушев, пригожин.

Каспаров впереди Навального — в силу последовательности, Собянин впереди Мишустина — с учётом мудрого почти игнорирования войны в москве (несмотря на громкое слово "полк" и один неудачный выезд), патрушев впереди пригожина — ввиду чуть-чуть большей вменяемости: он и агрессию поддержал гораздо менее активно и явно нехотя.

Условные баллы с точки зрения наших интересов: Каспаров 10, Навальный 8, Собянин 5, Мишустин 4, патрушев 1, пригожин 0 (путин — для сравнения — минус 10). Относительно высокую нулевую оценку пригожина объясняю его беспринципностью, вследствие которой его прагматизм возьмёт верх над его фашизмом.

Ну а с точки зрения шансов (в скобках — "качество"), таким образом, имеем: патрушев (1), пригожин (0), Мишустин (4), Собянин (5), Каспаров (10), Навальный (8).

То есть — чем выше шансы, тем меньше нам подходит данная фигура, а значит — нужно как-то вмешиваться. И нам, и главное — Главной стране мира, тут не время самоустраняться: ПОКОЙ В МИРЕ ВАЖНЕЕ ДЕМОКРАТИИ В СТАДЕ. А то американцы могут получить прокитайскую россию, в каковую нишу её будут продолжать заводить русские же "патриоты", так что пусть работают, чтоб такого не случилось.

Может показаться, что мы делим шкуру неубитого медведя (о "сакральной" мистической связи россии, пуйла и медведей я писал в постскриптуме поста о миротворцах). Но: знание перспектив стимулирует процесс. Слава Украине!