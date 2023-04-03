Когда венгерский премьер Орбан сообщил, что в Европе всё больше склоняются к миротворческой миссии в Украине, это было у нас, конечно, воспринято в штыки. Именно потому, что сказал это Орбан.

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Между тем, я бы данную идею с ходу не отбрасывал. Дело даже не в том, что Венгрию мордор недавно неожиданно включил в список недружественных стран. Что имел в виду Орбан — вообще не важно, хоть венгерский контингент в Закарпатье или ещё какую-то ерунду. Важно, что могло бы из такого потенциального европейского стремления выйти хорошего.

Ведь предложение россией мирных переговоров подразумевает закрепление на них её тезиса о признании "новых геополитических реалий", то есть оккупации ею той части Украины, которая находится сейчас под российским контролем, в обмен на что она-де не пойдёт дальше. Вот угроза этого "дальше" и может быть полностью опрокинута миротворцами НАТО, которые рассредоточатся по не захваченной агрессором территории.

Не зря медведев уже заранее объявил такой контингент "законной целью российских военных" — поскольку россии тогда на переговорах просто нечего будет продавать!

Тем более, если к тому времени Украина часть захваченных врагом территорий отвоюет обратно. Тогда условием переговоров может быть только полное освобождение Украины, ибо больше мордор просто ничего не сможет предложить, а его традиционный ядерный шантаж уже давно ни Европой, ни Украиной всерьёз не воспринимается.

То есть если временный ввод миротворческого контингента НАТО будет обеспечивать дополнительную охрану неоккупированной части Украины, тем самым значительно усиливая её переговорную позицию, без каких-либо нелепых требований прекращения огня и отказа Украины от контрнаступления, то ничего плохого в этом нет.

Лишь бы НАТО было к этому готово, коль уж пошли в Европе такие разговоры. По крайней мере, тут есть тогда что обсуждать.

P.S. В завершение — несколько слов совсем на другую тему: о медвежьей мистике в мордоре. Мало того, что медведь это символ и россии, и её правящей партии. Так ещё и (по наблюдению Станислава Белковского, которое я здесь несколько расширю) почти все путинские премьеры то ли именем, то ли фамилией связаны с медведями! Судите сами: по хронологии — МИХАИЛ касьянов, МИХАИЛ фрадков, виктор зубков, дмитрий МЕДВЕДЕВ, МИХАИЛ МИШУСТИН. На все 5 пуйловых премьеров приходится 5 медвежьих упоминаний! (При этом МЕДВЕДЕВ ещё 4 года был путинским местоблюстителем-"президентом", а на единственного не связанного с медвежатиной зубкова пришлось всего лишь чуть более полугода!) Не говоря уже о том, какую медвежью услугу оказала эта камарилья и своей стране, и человечеству.