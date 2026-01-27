'Через два-три года' генерал Бундесвера заявил об угрозе нападения России на НАТО и описал худший сценарий

В ближайшие годы Россия может совершить вооруженное нападение на страны НАТО. В случае начала такой войны с первых часов в самом центре событий окажутся немецкие вооруженные силы.

В таких условиях немецкие больницы могут оказаться переполнены пострадавшими в масштабах, сопоставимых с самыми мрачными днями пандемии коронавируса. Об этом в интервью газете The Times рассказал руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе.

Россия против НАТО

По мнению генерал-лейтенанта, в течение следующих 2-3 лет Россия нападет на страны НАТО, и Германия окажется в эпицентре событий. Функе подчеркнул, что по худшему сценарию возможной атаки РФ на НАТО, одной из главных проблем станет логистика.

Немецкий генерал отметил, что десятки тысяч солдат стран-членов НАТО нужно будет переправить на передовую в условиях, когда главные автомобильные и железнодорожные маршруты могут оказаться поврежденными в результате российских диверсий, кибератак или ракетных ударов.

Функе заявил, что для вооруженных сил Германии важно сохранить страну как логистический центр и как можно дольше управлять линиями снабжения. Также он подчеркнул, что союзники должны быть уверены, что немецкие войска смогут обеспечить логистику даже если тот или иной маршрут выйдет ид строя.

Кроме того, генерал-лейтенант предупредил, что в случае российский агрессии против НАТО сотни пострадавших ежедневно будут доставляться на лечение, что приведет к переполнению немецких больниц в масштабах, сопоставимых с самыми мрачными днями пандемии коронавируса.

"Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но управляемое число раненых, то теперь мне приходится планировать действия с учетом возможности получения тысячи раненых в день. Чем внимательнее вы присмотритесь, тем сложнее это становится и тем труднее представить", – рассказал Функе.

Германия использует опыт Холодной войны

Подразделение Функе, созданное в результате масштабной реорганизации немецких вооруженных сил в 2025 году, сейчас разрабатывает современную версию сложной системы времен Холодной войны по реквизиции грузовиков, продовольствия и личного состава в колоссальных масштабах.

"Если бы британским войскам пришлось продвигаться через Германию, они бы прибыли через такие порты, как Эмден или Бремерхафен, и оттуда их бы направили на восточный фланг, где бы он ни оказался", – сказал Функе.

Генерал отметил, что весь процесс обеспечения потребностей войск союзников и вся функция логистического центра в целом, будет в значительной степени зависеть от помощи гражданских организаций и компаний. В настоящее время Германия уже работает над такими контрактами.

Некоторые компании хорошо осведомлены о проблеме и заблаговременно отрабатывают действия в кризисной ситуации. Однако многие другие даже не знают, сколько резервистов будет призвано из числа их сотрудников.

"В течение многих лет действия "мирных дивидендов" с 1990 года по настоящее время в этом не было необходимости, и поэтому вся система пришла в упадок. Но я думаю, что именно к этому нам нужно вернуться. И мы уже работаем над этим", – объяснил Функе.

Напомним, страна-агрессор Россия ускоряет информационно-психологическую подготовку к возможной войне с НАТО. В частности, россияне могут устроить провокацию под чужим флагом.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об угрозе нападения России на страны НАТО. По словам главы польского правительства, Москва может быть готова к конфронтации с Альянсом уже в 2027 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

