'Слабость никогда не заканчивала войны': Зеленский – о терроре России, поддержке союзников и давлении на Путина. Видео

В пятницу и субботу, 4 и 5 апреля, в мире многие влиятельные политики выступили с заявлениями о неприятии тактики российского террора. Таким образом мир отреагировал на удар российских преступников по Кривому Рогу. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, "кто не закрывает глаза, а четко и ясно говорит правду".

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Именно с этого начал глава государства свое традиционное обращение к стране. Он подчеркнул, что "слабость еще никогда не кончала войны".

"Умалчивать о том, что это именно Россия убивает детей баллистикой, – это неправильно, это опасно. Это только подстрекает подонков в Москве продолжать войну и дальше игнорировать дипломатию. Слабость еще никогда не кончала войны. Поэтому я благодарен каждой стране, чьи представители высказались", – отметил президент.

В воскресенье, 6 апреля, все города и села Украины объявляют Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге. В знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в громадах будет объявлен День траура – флаги будут приспущены, и будет звучать тишина, заявил Владимир Зеленский.

"Этот удар – одна из самых черных страниц для Кривого. К сожалению, 18 человек погибли, из них 9 – дети. Младшему – 3 года. Мои соболезнования всем родным и близким. Российская баллистика по улице обычного города, по жилой застройке, а еще после этого удара – дополнительный удар дронами. И еще человек погиб, и еще были ранены. Россия должна отвечать за все содеянное, надо на них там давить – действительно давить, не тратить попусту время в безполезных разговорах, – чтобы эту войну закончить", – отметил украинский лидер.

В городе продолжаются спасательные роботы, рассказал гарант Конституции. По его словам, некоторых раненых направили в Днепр, "врачи пытаются сохранить как можно больше жизней".

Отдельно президент Украины отметил людей, которые на месте попадания работали там и вчера, и сегодня.

Это работники Главного управления ГСЧС Украины на Днепровщине Александр Парубенко, Василий Денисюк, Светлана Чередниченко, психологи Сергей Гайдамака, Татьяна Куценко. Это также спасатели Государственного горноспасательного отряда ГСЧС Павел Дорошенко, Евгений Белокриницкий, Андрей Серый. Это медики Григорий Максименко, Дмитрий Фурсенко. Национальная гвардия: Владислав Тычина, Александр Васильчик. Национальная полиция: Иван Труш, Илья Богдан, Николай Гармаш, Владимир Титов.

"Я благодарю вас, я благодарю всех ваших коллег, каждого в коммунальных службах города, кто заботится о людях, всех врачей и медицинских сестричек, каждого волонтера, который подключился к помощи, и всех, кто заботится о наших людях, о нашей стране. Важно быть всем вместе", – заметил Владимир Зеленский.

Также президент призвал помнить, что война продолжается.

"Обязательно нужно поддерживать нашу оборону, наших воинов, наше государство. Все должны делать, чтобы усилить позиции Украины и чтобы больше людей в мире знало и максимально чувствовало, что происходит и почему стоит быть с Украиной, и особенно в такие моменты", – отметил он.

Напомним, накануне вечером кафиры ударили "Искандером" по Кривому Рогу. Средство поражения с кассетной боевой частью прилетел в плотную жилую застройку, где неподалеку была детская площадка.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице скончался пострадавший в результате удара РФ по Кривому Рогу мальчик, которому не было и 4 лет. Он получил серьезные ранения, врачи реанимировали его на месте удара, кадры реанимационных мероприятий облетели накануне сеть.

Ранее стражи порядка показали первые минуты после удара страны-агрессорки России по Кривому Рогу 4 апреля. Они одними из первых прибыли на место атаки и увидели жуткие кадры.

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