Паника в Кремле: в России имитируют готовность к миру перед встречей Трампа и Зеленского

Российские власти развернули масштабную дипломатическую и информационную кампанию накануне саммита НАТО 7-8 июля. Оккупанты в очередной раз пытаются выставить себя "миротворцами", а Украину – главным препятствием на пути к завершению войны.

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Этот всплеск активности происходит на фоне грядущих ключевых встреч президента США Дональда Трампа с лидерами Европы. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Американский президент подтвердил, что проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО. По данным источников Reuters в Белом доме, американская сторона намерена обсудить с Зеленским конкретные шаги по прекращению войны, после чего Трамп, вероятно, проведет телефонный разговор с диктатором России Владимиром Путиным.

Кремль пытается манипулировать

Понимая, что администрация Трампа настроена на решительные действия, российские официальные лица синхронно начали продвигать нарратив о "готовности к диалогу".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выдал, что Москва продолжит контакты с Вашингтоном по мирному урегулированию, даже если США радикально изменят свою позицию по войне. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа открыто попытался переложить ответственность за тупик в дипломатии на Киев, ложно заявив, что для возобновления диалога именно "Украина должна быть готова к переговорам".

Попытка "удара" по Европе

В Москве не скрывают, что пытаются вбить клин между США и их европейскими союзниками. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал телефонный разговор Путина с Трампом, состоявшийся 4 июля, "ударом для европейских лидеров".

По мнению Слуцкого, этот контакт перечеркнул попытки Европы повлиять на позицию Трампа по войне, особенно после недавнего заявления стран "Большой семерки" от 17 июня, подтвердившего непоколебимую поддержку Украины.

Успехи ВСУ и смена риторики Вашингтона

Аналитики ISW отмечают, что администрация Трампа все чаще публично признает и хвалит военные успехи Украины, а также Белый дом больше не верит в "непобедимость" России.

В Вашингтоне открыто отмечают эффективность украинских ударов на средние и дальние дистанции по российским военным объектам и энергетической инфраструктуре.

Кроме того, США фиксируют тактические продвижения ВСУ на нескольких участках фронта в течение зимы и весны 2026 года. Эксперты уверены, что этом фоне заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что прошлогодние инициативы на саммите на Аляске были лишь "предложением", а не соглашением, доказывают, что Вашингтон не пойдет на уступки Москве с позиции слабости.

По мнению аналитиков, "дипломатическая" активность Кремля связана с попыткой исказить реальное положение дел на фронте и навязать администрации Трампа свои условия до того, как США и Европа усадят Путина за стол переговоров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабные удары беспилотниками по Москве и Санкт-Петербургу в сочетании с ухудшением экономической ситуации в России могут заставить кремлевское руководство пересмотреть свое отношение к войне.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих максималистских целей в войне против Украины и не намерен вести содержательные мирные переговоры в ближайшее время. В Кремле по-прежнему рассчитывают, что США смогут заставить Киев согласиться на масштабные уступки, поэтому переговорный процесс фактически остается заблокированным.

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