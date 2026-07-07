В Кремле накануне саммита НАТО сделали циничное заявление по поводу войны в Украине

В Кремле, накануне саммита НАТО в Турции, в очередной раз прозвучала серия циничных заявлений по поводу войны в Украине. Там традиционно обвинили Киев в якобы неготовности к мирному диалогу и отказе от принятия "важных" решений об уступках стране-агрессору.

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В то же время в РФ подчеркнули, что готовы продолжать так называемую "СВО" до достижения своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в ходе общения с пропагандистскими СМИ.

Москва в очередной раз выдвинула Киеву условия для окончания войны

Представитель Кремля заявил, что приоритетом для Москвы якобы остается политико-дипломатическое урегулирование войны. Но, как и в предыдущие разы, он переложил ответственность за продолжение боевых действий на Украину, утверждая, что Киев якобы не готов к мирному процессу.

Песков также заявил, что достижение целей России возможно мирным путем, если украинские власти, по его словам, "проявят добрую волю" и примут "важные решения". В то же время он подчеркнул, что в отсутствие такой готовности российская армия продолжит боевые действия, и этому не помешают постоянные просьбы Украины о поставках новых видов вооружения.

Кроме того, представитель Кремля повторил российские пропагандистские тезисы о якобы "освобождении" территорий и создании буферной зоны вдоль украинской границы.

Также он сообщил, что Россия поддерживает рабочие контакты с Соединенными Штатами и рассчитывает, что американские усилия по мирному урегулированию войны увенчаются успехом.

В Кремле добавили, что будут внимательно отслеживать информацию, поступающую с саммита НАТО, где одним из ключевых вопросов традиционно станет дальнейшая поддержка Украины.

Напомним, 7 июля президент Украины прибыл в столицу Турции – Анкару, где примет участие в саммите НАТО. У главы государства запланированы переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и выступление на Форуме оборонных индустрий. По данным СМИ, отдельная часть итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре будет посвящена войне России против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Песков впервые назвал полномасштабное российское вторжение в Украину войной. По его словам, это произошло из-за активной поддержки Киева со стороны западных стран. Он пояснил, что союзники Украины помогают ей разведданными, вооружением и нанесением ударов.

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